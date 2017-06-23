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В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьях

Общество
23 июня, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Как пояснила сенатор Елена Мизулина, закон об опеке и попечительстве, принятый в 2008 году, "по сути, открыл дорогу для платных приемных семей"

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Елена Мизулина

Елена Мизулина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ намерена разработать комплекс законодательных мер, направленных на ограничение количества детей, передаваемых в одну приемную семью под опеку. Об этом ТАСС сообщила глава комиссии, зампред комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

"Дети-сироты - особые дети, требующие особого подхода и отношения. На их долю и так выпало немало, поэтому отдавать их в одну семью скопом нельзя", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных законодательных ограничениях на передачу детей-сирот. "Мы готовим целый комплекс законодательных мер, направленных на ограничение количества детей, передаваемых под опеку", - добавила сенатор.

Мизулина напомнила, что закон об опеке и попечительстве, принятый в 2008 году, разрешил прием в семью большого числа детей. "По сути, открыл дорогу для платных приемных семей. До вступления в силу этого закона в одну приемную семью разрешалось отдавать не более двух детей", - отметила парламентарий.

"Мы прежде всего должны рассматривать систему устройства детей в семьи как систему, обеспечивающую ребенку повышенную защиту тогда, когда родные мама и папа не в состоянии это сделать. Безусловно, есть хорошие семьи с приемными детьми. Но примеров приемных семей, которые жестоко относятся к детям или берут их из-за материальных причин, мы видим много", - заключила Мизулина.

Ранее старший помощник главы Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров заявил, что рост числа россиян, желающих взять в свою семью сироту, часто объясняется желанием получить дополнительный доход. По его словам, для некоторых приемных родителей дети, взятые в семью, являются единственным источником дохода.

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Мизулина, Елена Борисовна
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