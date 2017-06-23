В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьях

"Метровагонмаш" опроверг информацию о возгорании поезда "Москва" на линииПроисшествия 23 июня, 15:24
Тренер: хоккеист Костин не будет иметь проблем на маленьких площадках в Северной АмерикеСпорт 23 июня, 15:12
Лавров: РФ не намерена оккупировать Белоруссию под предлогом проведения военных ученийПолитика 23 июня, 15:11
NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректораЭкономика и бизнес 23 июня, 15:08
Лавров: Россия "не ревнует" Белоруссию к ЕвросоюзуПолитика 23 июня, 15:07
Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в РоссииСпорт 23 июня, 15:06
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцамиСпорт 23 июня, 14:59
В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьяхОбщество 23 июня, 14:58
Посольство Катара в Москве подтвердило упрощение порядка выдачи визМеждународная панорама 23 июня, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ намерена разработать комплекс законодательных мер, направленных на ограничение количества детей, передаваемых в одну приемную семью под опеку. Об этом ТАСС сообщила глава комиссии, зампред комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.
"Дети-сироты - особые дети, требующие особого подхода и отношения. На их долю и так выпало немало, поэтому отдавать их в одну семью скопом нельзя", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных законодательных ограничениях на передачу детей-сирот. "Мы готовим целый комплекс законодательных мер, направленных на ограничение количества детей, передаваемых под опеку", - добавила сенатор.
Мизулина напомнила, что закон об опеке и попечительстве, принятый в 2008 году, разрешил прием в семью большого числа детей. "По сути, открыл дорогу для платных приемных семей. До вступления в силу этого закона в одну приемную семью разрешалось отдавать не более двух детей", - отметила парламентарий.
"Мы прежде всего должны рассматривать систему устройства детей в семьи как систему, обеспечивающую ребенку повышенную защиту тогда, когда родные мама и папа не в состоянии это сделать. Безусловно, есть хорошие семьи с приемными детьми. Но примеров приемных семей, которые жестоко относятся к детям или берут их из-за материальных причин, мы видим много", - заключила Мизулина.
Ранее старший помощник главы Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров заявил, что рост числа россиян, желающих взять в свою семью сироту, часто объясняется желанием получить дополнительный доход. По его словам, для некоторых приемных родителей дети, взятые в семью, являются единственным источником дохода.