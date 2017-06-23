Путин 24 июня посетит Крым и примет участие в открытии смены в "Артеке"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 июня посетит находящийся в Крыму международный детский центр "Артек".

"Президент примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире - американской школьнице Саманте Смит, а также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", - сообщает пресс-служба Кремля.

МДЦ "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 и 2017 годов он признан лучшим в России.