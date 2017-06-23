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Гидрографическое судно Северного флота получило имя известного исследователя Арктики

Общество
23 июня, 15:30 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 23, июня. /ТАСС

Судно получило название "Всеволод Воробьев"

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МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Церемония присвоения большому гидрографическому катеру БГК-2154 наименования "Всеволод Воробьев" в честь известного исследователя Арктики прошла на Беломорской военно-морской базе в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Это новое судно проекта 19920 "Баклан" было построено на судостроительном заводе в городе Рыбинск и принято флотом в прошлом году", - сообщили в пресс-службе.

В церемонии принял участие командующий флотом вице- адмирал Николай Евменов, который отметил большие заслуги известного исследователя арктических морей, ветерана Великой Отечественной войны, лауреата Сталинской премии капитана 1-го ранга Всеволода Воробьева, который посвятил службе Военно-морскому флоту всю жизнь.

Он проработал в гидрографии до 77 лет. Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной Войны II степени, Красной Звезды и многими медалями. Участвовал в боевых действиях на Балтийском море, обеспечивал траление и минные постановки во время блокады Ленинграда.

Сегодня семейные традиции Воробьевых продолжает командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Владимир Воробьев, который является внучатым племянником Всеволода Ивановича.

Большие гидрографические катера проекта 19920 "Баклан" предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ, таких как разведка водного маршрута, съемка рельефа дна, обслуживание навигационного оборудования в прибрежных районах. При длине 36 метров имеет водоизмещение свыше 300 тонн, мореходность - до 5 баллов, автономность - 10 суток, дальность плавания - 1000 миль.

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