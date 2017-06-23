Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: обезопасить свалку в Балашихе можно за месяц

Общество
23 июня, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Стоимость рекультивации полигона может составить 4 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Проблема свалки твердых бытовых отходов в Балашихе может быть решена всего за месяц, сообщил ТАСС эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

"Ликвидировать проблему можно всего за месяц, и довольно недорого. Надо произвести пересыпку отходов и собрать фильтрат, после можно разработать проект рекультивации и постройки саркофага", - сказал собеседник агентства.

Освободившиеся средства, считает эксперт, стоит направить на развитие направления сортировки мусора и поддержку мусороперерабатывающих заводов, многие из которых, по мнению эксперта, простаивают без загрузки.

"Эти меры снизят объем мусора на 60-70%", - добавил Миронов.

Стоимость рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) Кучино в подмосковной Балашихе, который был закрыт по требованию президента РФ Владимира Путина, может составить 4 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Доставка чистого грунта на полигон начнется 25 июня. Специалистам предстоит предотвратить возгорание и утечку взрывоопасного и токсичного свалочного газа в период "заморозки", пояснил Коган. Специалисты будут постоянно пересыпать землей отходы и разработают план сбора и сжигания газа. После этого начнутся ландшафтные работы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
8
Поисковый отряд "Ингрия" из Санкт-Петербурга передал сестре бойца его медали и мундштук
Руководитель муниципальной службы Берислав Мкрконич, журналист Стиепан Богутовац, глава мунициаплитета Гуня Луциг Хрвое, первый секретарь посольства РФ в Хорватии Дмитрий Мальцев у памятника в центре села Гуня, на котором среди имен местных партизан указаны имена советских летчиков
3
Посольство РФ в Хорватии разыскало место гибели советских летчиков времен ВОВ
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
4
Дуров: переписка россиян из-за блокировки Telegram перейдет в подконтрольные США "облака"
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
7
Роскомнадзор предсказал "отмирание" мессенджеров через четыре года
Темы дня
Загрузка...
Реклама