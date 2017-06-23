Эксперт: обезопасить свалку в Балашихе можно за месяц

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Проблема свалки твердых бытовых отходов в Балашихе может быть решена всего за месяц, сообщил ТАСС эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

"Ликвидировать проблему можно всего за месяц, и довольно недорого. Надо произвести пересыпку отходов и собрать фильтрат, после можно разработать проект рекультивации и постройки саркофага", - сказал собеседник агентства.

Освободившиеся средства, считает эксперт, стоит направить на развитие направления сортировки мусора и поддержку мусороперерабатывающих заводов, многие из которых, по мнению эксперта, простаивают без загрузки.

"Эти меры снизят объем мусора на 60-70%", - добавил Миронов.

Стоимость рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) Кучино в подмосковной Балашихе, который был закрыт по требованию президента РФ Владимира Путина, может составить 4 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Доставка чистого грунта на полигон начнется 25 июня. Специалистам предстоит предотвратить возгорание и утечку взрывоопасного и токсичного свалочного газа в период "заморозки", пояснил Коган. Специалисты будут постоянно пересыпать землей отходы и разработают план сбора и сжигания газа. После этого начнутся ландшафтные работы.