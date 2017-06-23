Минприроды разрабатывает "мусорную карту" Подмосковья для вывоза отходов

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минприроды РФ совместно с властями Москвы и области формирует "дорожную карту" подмосковных полигонов, чтобы разместить там твердые бытовые отходы из столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Николай Гудков.
"Сейчас Минприроды совместно с органами власти Москвы и Московской области формирует "дорожную карту" по подмосковным полигонам с учетом необходимости обеспечить размещение твердых бытовых отходов, формируемых в столице. Глава Минприроды Сергей Донской в режиме нон-стоп проводит совещания по "дорожной карте", - рассказал собеседник агентства.
После жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину на свалку твердых бытовых отходов "Кучино" во время прямой линии 15 июня, глава государства пообещал решить проблему.
Полигон закрыли в пятницу, 23 июня. По прогнозам экспертов, Москве грозит мусорный коллапс, поскольку 90% московского мусора свозилось именно в Балашиху.