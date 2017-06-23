Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды разрабатывает "мусорную карту" Подмосковья для вывоза отходов

Общество
23 июня, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Эксперты считают, что столице грозит мусорный коллапс

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минприроды РФ совместно с властями Москвы и области формирует "дорожную карту" подмосковных полигонов, чтобы разместить там твердые бытовые отходы из столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Николай Гудков.

"Сейчас Минприроды совместно с органами власти Москвы и Московской области формирует "дорожную карту" по подмосковным полигонам с учетом необходимости обеспечить размещение твердых бытовых отходов, формируемых в столице. Глава Минприроды Сергей Донской в режиме нон-стоп проводит совещания по "дорожной карте", - рассказал собеседник агентства.

ТАСС/kremlin.ru

После жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину на свалку твердых бытовых отходов "Кучино" во время прямой линии 15 июня, глава государства пообещал решить проблему.

Полигон закрыли в пятницу, 23 июня. По прогнозам экспертов, Москве грозит мусорный коллапс, поскольку 90% московского мусора свозилось именно в Балашиху.

Смотрите также

Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спуском

Рекультивация свалки в Балашихе обойдется в 4 млрд рублей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
8
Поисковый отряд "Ингрия" из Санкт-Петербурга передал сестре бойца его медали и мундштук
Руководитель муниципальной службы Берислав Мкрконич, журналист Стиепан Богутовац, глава мунициаплитета Гуня Луциг Хрвое, первый секретарь посольства РФ в Хорватии Дмитрий Мальцев у памятника в центре села Гуня, на котором среди имен местных партизан указаны имена советских летчиков
3
Посольство РФ в Хорватии разыскало место гибели советских летчиков времен ВОВ
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама