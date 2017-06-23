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Глава ВФДМ: целью фестиваля молодежи является распространение демократических ценностей

Общество
23 июня, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По словам Николаса Пападимитриу, одна из причин, почему Россия стала хозяйкой фестиваля - это "правильный исторический момент"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главная задача, стоящая перед организаторами Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), - создать условия для дружественного диалога и объединения всех его участников в деятельности по распространению демократических ценностей. Такое заявление сделал председатель Международного организационного комитета (МОК) ВФМС-2017 и президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) Николас Пападимитриу на встрече в Москве.

"Перед нами стоит общая задача - проведение успешного фестиваля, - сказал он. - Несмотря на возможное расхождение взглядов по некоторым вопросам, наша цель - распространение демократических ценностей, духа товарищества, дружбы и сотрудничества в мире."

"Для нас также важно оказать поддержку и выразить солидарность всем тем, кто сталкивается с терроризмом", - добавил Пападимитриу.

По его словам, одна из причин, почему Россия стала хозяйкой фестиваля - это "правильный исторический момент".

"Фестиваль пройдет в 2017 году, когда мы будем торжественно отмечать 100-летний юбилей Великой октябрьской социалистической революции, оказавшей влияние на течение мировой истории и во многом дала толчок взаимодействию прогрессивной молодежи со всего мира, которую сегодня объединяет наша организация", - заключил президент Всемирной федерации демократической молодежи.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке.

Ожидается, что участники фестиваля смогут посетить ряд российских городов, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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