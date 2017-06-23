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РФ передала США рассекреченные данные об американских пилотах, попавших в плен во Вьетнаме

Общество
23 июня, 18:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Делегация РФ приняла участие во встрече Национальной Лиги семей военнопленных и пропавших без вести в ходе войны во Вьетнаме

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Россия передала США недавно рассекреченную архивную информацию о пяти американских летчиках, попавших в плен в 1970-х годах во время войны во Вьетнаме.

Об этом в пятницу журналистам сообщил замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Он рассказал, что российская делегация приняла участие в ежегодной встрече Национальной Лиги семей военнопленных и пропавших без вести в ходе войны во Вьетнаме.

"С большим воодушевлением и признательностью членами Лиги было воспринято сообщение о том, что 21 июня российская сторона передала американским партнерам недавно рассекреченную архивную информацию о пяти пилотах США, попавших в плен в 1970-х годах на территории Вьетнама", - рассказал Таранов.

По его словам, на встрече обсуждались результаты работы российской стороны совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести и планах на ближайшие годы. "Председателю правления Лиги семей Энн Миллз Гриффитс была вручена памятная медаль с символикой Минобороны России", - отметил замначальника управления.

От США в мероприятии принимали участие вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Пауль Селва, главный капеллан Сухопутных войск генерал-майор Пауль Харли и представители Агентства Минобороны по учету военнопленных и пропавших без вести. Также на встрече присутствовали высокопоставленные представители дипломатического корпуса ряда стран Европы и Юго-Восточной Азии.

"Члены американской стороны комиссии выразили глубокое удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и заявили о готовности всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество в вопросах установления судеб военнопленных и пропавших без вести", - заключил Таранов.

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