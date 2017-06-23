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Госдума поддержала законопроект об анонимайзерах

Общество
23 июня, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Одновременно законопроект предполагает отмену так называемого реестра блогеров

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект о запрете в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете, - так называемых анонимайзеров и других. Авторами инициативы выступили в начале июня депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Документ запрещает "обеспечивать использование на территории РФ информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен". Владельцам подобных сетей и программ предлагается предоставить доступ к перечню заблокированных сайтов, который ведет Роскомнадзор. Сервисам, которые через 30 дней не подчинились требованию ведомства, будет грозить блокировка, указано в тексте.

"Законопроект имеет мягкую регулировку между пользователями, анонимайзерами и Роскомнадзором", - указывал ранее Кудрявцев. По его словам, использование анонимайзеров "не будет ограничено, если их владельцы исполнят нормы закона". Законопроект не вводит новых запретов, так как противоправный контент уже запрещен, подчеркивал соавтор инициативы.

Одновременно законопроект предполагает отмену так называемого реестра блогеров (в который должны включаться сайты с общедоступной информацией, которые в сутки посещают более 3 тысяч пользователей - прим. ТАСС). "На тот момент, когда принимался законопроект, эта норма была оправданна, однако интернет развивается семимильными шагами", - отметил депутат. По его словам, "яркий пост в течение часа может собрать несколько тысяч просмотров".

Глава профильного комитета Леонид Левин пояснял, что "для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных сетях, сделано исключение". По его мнению, анонимайзеры фактически нивелируют эффективность российских законов, а также деятельности исполнительной власти, которая нацелена на то, чтобы оградить граждан от информации, признанной не соответствующей законам РФ.

На состоявшемся 19 июня расширенном заседании комитета законопроект получил поддержку со стороны представителей Роскомнадзора и МВД. При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил, что правоприменение документа в случае его принятия не будет быстрым, реализация потребует нескольких лет из-за большого количества программ и VPN-серверов.

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