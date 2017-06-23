В Адыгее дочь чиновницы добровольно сдала школьную медаль после скандала

МАЙКОП, 23 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Дочь чиновницы из Адыгеи добровольно сдала школьную медаль после того, как одноклассница публично заявила о незаконности ее награды, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики. Ее мать, возглавлявшая районное управление образования, уволена.

В среду выпускница Тахтамукайской школы № 1 на церемонии вручения медалей сообщила, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Школьница разместила видео с церемонии в Instagram, объяснив свой поступок тем, что она боролась за справедливость. Скандальное заявление получило широкую огласку в социальных сетях.

"Свою медаль девушка решила добровольно сдать, о чем написала заявление на имя директора СОШ № 1 Тахтамукайского района. Педсовет школы и родительский комитет удовлетворят заявление девушки. Решение принято после двухдневной работы спецкомиссии Министерства образования и науки республики, которая по поручению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова провела проверку в школе", - рассказали в пресс-службе.

Проверка установила, что руководитель районного управления образования Светлана Паранук, мать разоблаченной отличницы, нарушила федеральный закон 273 "О противодействии коррупции", поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ, сообщает пресс-служба.

Она не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения ЕГЭ, где сдавала экзамен ее дочь. Приказом главы Тахтамукайского района, чиновница уволена с должности.

"При этом данные видеоархива не ставят под сомнение объективность проведения ЕГЭ. Дочь бывшего руководителя управления образования Тахтамукайского района сдала итоговое испытание по трем дисциплинам, заработав следующие баллы: математика - 33, обществознание - 56, русский язык - 69", - уточнил собеседник агентства.

По словам министра образования и науки республики Анзаура Керашева, в связи со сложившейся ситуацией и по этическим соображениям директору школы объявлен выговор. Ознакомившись с первыми результатами работы ведомственной комиссии, врио главы Адыгеи поручил продолжить работу с нормативными и текущими документами в этой школе.