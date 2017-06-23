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Кадыров купил оборудование для поддержания жизни ребенка с редким заболеванием

Общество
23 июня, 18:18 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 23, июня. /ТАСС

Пятимесячный младенец страдает сонным апноэ - при этом недуге больной перестает дышать, стоит ему только уснуть

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ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров помог новорожденной девочке с редким диагнозом нарушения сна, сопровождаемым эпизодами остановки дыхания. Руководитель республики купил для нее медицинское оборудование для поддержания жизни, сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

"Пятимесячный младенец страдает редким видом заболевания - сонное апноэ - при этом недуге больной перестает дышать, стоит ему только уснуть. По поручению Кадырова для больной закуплено дорогостоящее медицинское оборудование и расходные материалы для поддержания жизни девочки. Глава республики взял под личный контроль вопрос поиска средств лечения ребенка", - пояснил Сулейманов.

По его словам, ранее девочку отправили на лечение в один из перинатальных центров Санкт-Петербурга. "Пять месяцев врачи искали способы избавления от болезни. Однако ребенок был возвращен в Грозный по настоянию родственников. Сегодня семье были переданы от главы Чечни аппарат для поддержки дыхания новорожденных и необходимый расходный материал", - заключил Сулейманов.

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