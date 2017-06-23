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В каждой школе в ближайшем будущем планируется создать военно-патриотические клубы

Общество
23 июня, 19:34 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Они станут элементами дополнительного образования детей

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Российское движение школьников (РДШ) планирует создать военно-патриотические клубы в школах страны в ближайшем будущем. Об этом в пятницу на молодежном форуме "Утро" сообщил руководитель военно-патриотического направления РДШ Евгений Носиков.

"Выступая на форуме "Утро", Евгений Носиков рассказал, что планируется создать военно-патриотические клубы на базе школ в России. Это задача на ближайшее время. Мы уже готовы их создавать", - сообщили ТАСС в челябинском региональном отделении РДШ.

Клубы станут элементами дополнительного образования детей. "Школьники в них будут заниматься добровольно, во внеурочное время. Для всех возрастных категорий разработаны свои мероприятия, проекты, акции, в которых могут участвовать дети", - рассказали ТАСС в РДШ.

"В свете последних событий, геополитической ситуации в мире, патриотическое воспитание человека, воспитание человека в духе любви к своей Родине, является одним из основных критериев оценки личности гражданина", - сообщил журналистам на форуме Носиков.

Молодежный форум "Утро" открылся во вторник в Челябинской области. Первая смена проходит с 20 по 25 июня, вторая - с 25 по 30 июня. Всего в форуме участвует около 1,5 тыс. человек. Форум проводится ежегодно в Уральском федеральном округе на протяжении семи лет.

Российское движение школьников - общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 г.

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