В Тульской области реконструировали Курган Бессмертия

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Курган Бессмертия, который возведен в 1967 году в память о павших в боях во время Великой Отечественной войны, реконструировали в городе Белев Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Неравнодушные жители Тульской области внесли свой вклад в реконструкцию Кургана Бессмертия. Были заменены надгробные плиты, памятник в виде звезды, ограждения и дорожки. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших бойцов. Церемония завершилась ружейным салютом", - сказали там, уточнив, что на реконструкцию ушло несколько десятков миллионов рублей.

В рамках открытия обновленного Кургана произошло перезахоронение останков 24 воинов.

"Сегодня мы предаем земле останки 24 наших красноармейцев, которые отдали свои жизни за наше будущее. Вспоминаем тех, кто не щадил себя, шел до конца, до последней капли крови, и не вернулся с той войны", - цитирует пресс-служба губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Также для участников мероприятия на Кургане Бессмертия была организована выставка "Белев: довоенный, военный, послевоенный".

"Это экспонаты, найденные при раскопках поисковыми движениями Тулы. Духовные реликвии, значки, медали, медальоны, большинство из которых - именные", - уточнили там.

Курган Бессмертия был возведен в 1967 году. В основании Кургана захоронены останки неизвестного солдата.

В братских могилах мемориала захоронены останки 831 бойца, из которых удалось опознать только 60.

К подножию положена земля со всех братских могил, находившихся на территории Белевского района, а также с Малахова кургана и Сапун-горы в Севастополе, с Мамаева кургана в Волгограде, с Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, из Брестской крепости.