Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компании по вывозу мусора опасаются роста тарифов в связи с закрытием свалки в Балашихе

Общество
23 июня, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Полигон "Кучино" закрыли 23 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские компании по вывозу мусора опасаются возможного роста цен на полигонах твердых бытовых отходов в Подмосковье после закрытия свалки "Кучино" в Балашихе, некоторые уже говорят о «мусорном коллапсе".

Смотрите также

Эксперт: обезопасить свалку в Балашихе можно за месяц

Полигон в Люберецком районе не сможет принять мусор из Балашихи

Экологическая палата России предложила открыть мусоросжигательный завод в Балашихе

Глава Можайска не поддержал идею перевезти мусор из Балашихи на местный полигон

"Мы вывозили в Балашиху. И сейчас у нас настоящий коллапс. Мусоровозы стоят груженые на базе, их развернули с "Кучино". Если бы хотя бы в течение месяца его закрыли, мы бы успели заключить новые договора с другими полигонами. А так кошмар, работа встала, все заказы пришлось отменить", - рассказал ТАСС представитель компании "Эко Строй Сервис".

Компании, которые вывозили отходы на другие полигоны, также обеспокоены сложившейся ситуацией. Они опасаются возможного роста цен. В их числе - компания "Эко Сервис".

"Мы не вывозили в Балашиху, но закрытие полигона для нас тоже большая трагедия. Другие полигоны в разы могут поднять цены, к тому же, вырастут затраты на топливо, поскольку придется вывозить в более отдаленные места. А мусор летом надо убирать каждый божий день, иначе жители с ума сойдут от запаха", - рассказали в компании.

О росте тарифов говорят и в компании "Люкс Эко Сервис". "Мы не вывозили в Балашиху, однако, по нам это тоже ударило. Ребята на машинах говорят, что на некоторых полигонах уже подняли в три раза цены. Мы вообще дерево, пластик перерабатываем, вывозим только то, что нельзя отсортировать, но и для нас это большая проблема", - сказал ТАСС представитель компании.

Его опасения поддерживают и в "Городской службе вывоза мусора". "Вывозим в Тимохово, конкретно для нас потеря Балашихи не критична. Главное, чтобы не выросли тарифы на ввоз мусора на свалки", - сказал представитель компании.

История вопроса

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

В четверг, на совещании с членами правительства, президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения #РосЭко, свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы.

По прогнозам экспертов, Москве грозит мусорный коллапс, поскольку 90% московского мусора свозилось именно в Балашиху. Московский мусор уже отказались принять в Люберцах и Можайске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
8
Поисковый отряд "Ингрия" из Санкт-Петербурга передал сестре бойца его медали и мундштук
Руководитель муниципальной службы Берислав Мкрконич, журналист Стиепан Богутовац, глава мунициаплитета Гуня Луциг Хрвое, первый секретарь посольства РФ в Хорватии Дмитрий Мальцев у памятника в центре села Гуня, на котором среди имен местных партизан указаны имена советских летчиков
3
Посольство РФ в Хорватии разыскало место гибели советских летчиков времен ВОВ
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пять человек, включая двоих детей, погибли в аквапарке в Турции от удара током
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
4
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
5
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
6
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама