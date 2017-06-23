Компании по вывозу мусора опасаются роста тарифов в связи с закрытием свалки в Балашихе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские компании по вывозу мусора опасаются возможного роста цен на полигонах твердых бытовых отходов в Подмосковье после закрытия свалки "Кучино" в Балашихе, некоторые уже говорят о «мусорном коллапсе".

"Мы вывозили в Балашиху. И сейчас у нас настоящий коллапс. Мусоровозы стоят груженые на базе, их развернули с "Кучино". Если бы хотя бы в течение месяца его закрыли, мы бы успели заключить новые договора с другими полигонами. А так кошмар, работа встала, все заказы пришлось отменить", - рассказал ТАСС представитель компании "Эко Строй Сервис".

Компании, которые вывозили отходы на другие полигоны, также обеспокоены сложившейся ситуацией. Они опасаются возможного роста цен. В их числе - компания "Эко Сервис".

"Мы не вывозили в Балашиху, но закрытие полигона для нас тоже большая трагедия. Другие полигоны в разы могут поднять цены, к тому же, вырастут затраты на топливо, поскольку придется вывозить в более отдаленные места. А мусор летом надо убирать каждый божий день, иначе жители с ума сойдут от запаха", - рассказали в компании.

О росте тарифов говорят и в компании "Люкс Эко Сервис". "Мы не вывозили в Балашиху, однако, по нам это тоже ударило. Ребята на машинах говорят, что на некоторых полигонах уже подняли в три раза цены. Мы вообще дерево, пластик перерабатываем, вывозим только то, что нельзя отсортировать, но и для нас это большая проблема", - сказал ТАСС представитель компании.

Его опасения поддерживают и в "Городской службе вывоза мусора". "Вывозим в Тимохово, конкретно для нас потеря Балашихи не критична. Главное, чтобы не выросли тарифы на ввоз мусора на свалки", - сказал представитель компании.

История вопроса

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

В четверг, на совещании с членами правительства, президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения #РосЭко, свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы.

По прогнозам экспертов, Москве грозит мусорный коллапс, поскольку 90% московского мусора свозилось именно в Балашиху. Московский мусор уже отказались принять в Люберцах и Можайске.