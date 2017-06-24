К 95-летию нелегальной разведки выйдет документальный фильм "Под кодовым именем "Анита"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Под кодовым именем "Анита", снятого к 95-летию нелегальной разведки СВР, пройдет на телеканале "Россия 1". В центре фильма, снятого к юбилею одного из самых секретных подразделений отечественных спецслужб, - беседа директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с легендарной российской разведчицей Гоар Левоновной Вартанян, имевшей оперативный псевдоним "Анита".

Именно она стала прообразом героини фильма "Тегеран 43" об операции советской разведки, предотвратившей готовящийся теракт во время тегеранской встречи Рузвельта, Черчилля и Сталина. Фильм приоткрывает завесу дальнейшей судьбы настоящих участников тех событий. Вартанян беседует с главой СВР о прошлом, настоящем и будущем нелегальной разведки, о любви и верности профессиональному долгу, вспоминает о супруге - Герое Советского Союза Геворке Вартаняне. Вместе они стали уникальной в истории отечественных спецслужб парой разведчиков-нелегалов. После тегеранской миссии они вернулись в СССР, чтобы затем вновь покинуть родину. В фильме есть и архивные кадры интервью самого Геворка Вартяняна, ушедшего из жизни пять лет назад.

Автор сценария фильма - Людмила Романенко, режиссер-постановщик - Андрей Куренков, продюсер - Ирина Щербина. Премьера фильма пройдет 25 июня в 00.30 на телеканале "Россия 1".

Кроме того, сообщили в пресс-бюро СВР, 95-летию нелегальной разведки будет посвящен и сюжет "Вестей в субботу" с Сергеем Брилевым.

"Директор СВР России пригласил съемочную бригаду телепрограммы полюбоваться комплексом зданий отечественной разведки (в Ясенево) и, назло всем ветрам, весьма откровенно рассказал о некоторых особенностях профессии разведчика-нелегала. Зрители узнают очень интересные факты об этом элитном подразделении СВР России, о потрясающих разведчиках, которые во благо безопасности родной страны вынуждены нести нелегкую службу вдали от России, а также почему профессию нелегала они не променяют ни на какую другую", - рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.