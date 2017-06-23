Скворцова: информатизация здравоохранения в РФ происходит неравномерно

ПЕНЗА, 23 июня. /ТАСС/. Информатизация здравоохранения в РФ происходит неравномерно, есть регионы, которые перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, а есть такие, где еще только начинают эту работу, сообщила журналистам в пятницу глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Есть регионы фактически с тотальной информатизацией всех основных медицинских процессов. Есть такие, которые начинают с самого начала сейчас. Сотрудники министерства в области информатизации фактически находятся постоянно там [в регионах], чтобы коллегам помочь догнать других", - сказала она.

По словам министра, "на сегодняшний день более 70% всех рабочих мест врачей уже полностью автоматизированы, и имеют доступ к единым информационным базам, дистанционным программам непрерывного медицинского образования".

Она также напомнила, что законопроект, посвященный формированию единой государственной информационной системы здравоохранения, развитию телемедицины и электронного документооборота уже прошел первое чтение в Госдуме.

Электронная запись к врачу

Более 95% регионов РФ предоставляют населению услугу электронной записи к врачу, но пока не все подключены к государственному порталу медицинских услуг, сообщила Скворцова.

"Электронный документооборот и электронная запись к врачу: более 70% регионов уже подключены к документообороту и более 95% подключено к электронной записи на прием к врачу. Другой вопрос, что не все пока выходят на государственный портал медуслуг", - сказала министр.

По ее словам, "в ряде регионов работают чисто на локальном или на региональном уровне эти возможности". "Наша задача - свести все региональные сегменты в единую национальную систему и обеспечить широко перекрестный документооборот, преемственность получения медицинской помощи даже при перемещении пациента из региона в регион", - пояснила министр.

При этом Скворцова отмечает, что более 70% рабочих мест врачей в РФ полностью автоматизированы, а также имеют доступ к единым информационным базам и программам для дистанционного непрерывного медицинского образования.

Тренинговые центры

Министр также сообщила, что более 70 симмуляционно-тренинговых центров для врачей в рамках развития программы непрерывного медицинского образования появились за последние пять лет.

"Мы сформировали больше 1 тыс. медицинских программ по разным направлениям, которые сам человек, врач может выбирать, формировать собственную траекторию образовательную и выбирать учреждение, где будут проходить те или иные программы, включая более 70 уже работающих в нашей стране симмуляционно-тренинговых центров. Все они созданы за последние 5 лет, раньше их не было", - сказала Скворцова.

Кроме того, по словам Скворцовой, Минздрав РФ разработал "большое количество модулей по всем основным направлениям медицинским для самоподготовки". Она также отметила, что на данный момент более 70% рабочих мест врачей имеют доступ к дистанционным программам непрерывного медицинского образования.

Проект "Бережливая поликлиника"

Проект "Бережливая поликлиника", направленный на повышение доступности медицинских услуг для населения, реализуется в данный момент в 37 регионах России, заявила Скворцова.

"Проект "Бережливая поликлиника" уже идет в 37 регионах, в него включены 99 поликлиник на разных территориях нашей страны", - сказал Скворцова. Она добавила, что уже в течении полутора месяцев проект реализуется и в Пензе. Даже за такой короткий срок были получены положительные результаты.

"В Пензенской области проведена очень хорошая работа за очень короткий период, что позволило повысить удовлетворенность жителей более чем на 10%", - отметила Скворцова. Ранее сообщалось, что в Пензе в проект вложено 35 млн рублей из регионального бюджета. На эти средства закуплено оборудование для регистратуры и организована работа поликлинической службы.

Проект "Бережливая поликлиника" начат Минздравом в ноябре 2016 года. В нем приняли участие Ярославль, Калининград и Севастополь. Проект, который реализуется с участием госкорпорации "Росатом", призван оптимизировать работу регистратуры, врачей и лабораторий.