Шварценеггер призвал к крестовому походу в защиту экологии Земли

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Актер и общественный деятель Арнольд Шварценеггер считает важным, чтобы в мире было развернуто широкое движение в защиту окружающей среды.

Об этом он заявил по итогам прошедшей в Елисейском дворце встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Наша встреча с французским президентом прошла в прекрасной атмосфере. Мы обсудили тему, волнующую нас обоих, - защиту окружающей среды, крайне важно, чтобы нам удалось обеспечить планете "зеленое", экологическое будущее, защитив ее окружающую среду. Мы обсудили в этой связи вопрос о том, как привлечь к этому максимальное число людей и начать подлинный "крестовый поход" за экологию", - сказал бывший губернатор Калифорнии. "Добиться этого - наша общая задача", - подчеркнул Шварценеггер.

"Мы просто обязаны передать следующим поколениям планету, которая будет находиться в лучшем состоянии, чем то, в котором ее получило наше поколение. Но с этой целью надлежит проделать большую работу. Необходимо, чтобы все страны действовали совместно. И причем не только на национальном, но и на внутринациональном уровне", - сказал создатель общественной организации R20, содействующей осуществлению экологических программ именно на уровне региональных властей.

Шварценеггер убежден, и он подчеркнул это, выступая в Елисейском дворце, что к деятельности по защите экологии "следует привлекать местные власти, а также частный сектор, финансовый сектор, университетские круги". "Но не надо политизировать этот вопрос - это отнюдь не тема для действий исключительно левых или правых сил. Воздух, которым мы дышим, он не "либеральный" и не "консервативный" по своей сути, он един, общий для всех - и другой атмосферы у нас не будет", - сказал Шварценеггер.

Он отметил при этом, что "президент Эмманюэль Макрон воодушевлен темой защиты окружающей среды". "Я уже и ранее смог убедиться в этом, слушая его различные выступления", - отметил Шварценеггер. "Это подлинный лидер как для своей страны, так и лидер мирового масштаба", - считает он.

24 июня Шварценеггер примет в Париже участие в международном форуме, на котором должен быть принят Всемирный пакт в защиту окружающей среды. Затем он отправится на юго-запад Франции в город Либурн, расположенный недалеко от Бордо. Там Шварценеггер примет участие в местном Празднике вина.