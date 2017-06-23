Минкультуры: арктический туризм должен развиваться как отдельное направление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Арктический туризм, включающий путешествия по северным территориям России, должен развиваться как отдельное направление туризма. Такое мнение высказала журналистам заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, подводя итоги прошедшего в пятницу в Санкт-Петербурге совещания по реализации межрегионального туристического проекта "Серебряное ожерелье России".

"Арктическим туризмом нужно заниматься, как отдельным направлением туризма, к чему мы приступили, - отметила Манилова. - Там очень много обстоятельств и проблем, которые нужно решить. Потенциал арктического туризма очень высок".

Одним из направлений развития арктического туризма, по словам замминистра, может стать предложение путешествий в арктические регионы жителям южных стран, заинтересованных в знакомстве с северной экзотикой.

"Мне говорила директор нашего офиса Visit Russia в Мадриде о том, что испанские туристы очень активно вылетают целыми самолетами в Исландию и финскую Лапландию, чтобы посмотреть на северное сияние, прикоснуться к Арктике. Мы обязаны предложить им такие же возможности", - считает Манилова.

Туризм в Арктике растет

Участвовавшие в совещании руководители туристических ведомств арктических регионов СЗФО рассказали, что по итогам 2016 года зафиксирован рост туристических потоков, которые исчисляются сотнями тысяч человек - российских и иностранных граждан. Рост составляет 3-3,5% в год, развивается сельский, экологический и культурно- познавательный туризм. Развиваются такие направления, как круизы к Северному полюсу из Мурманска, отдых в стойбищах оленеводов в Коми, знакомство с поморской культурой и историческими памятниками в Архангельской области.

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов сообщил, что в августе в Воркуте пройдет форум по развитию арктического туризма "Доступная Арктика", на котором будут обсуждаться возможности увеличения туристических потоков в Арктику. На совещании было также выдвинуто предложение сделать Санкт-Петербург координирующим центром арктического туризма.

Новая концепция туризма

Манилова сообщила также, что в настоящее время началась разработка новой федеральной целевой программы (ФЦП) "Туризм", у которой будет новая концепция. "Программа будет рассчитана не на три года, как сейчас, а на шесть, с 2019 по 2025 годы, сейчас межведомственная рабочая группа, в которую входят также представители регионов, создает ее концепцию", - рассказала замминистра. По ее словам, новая ФЦП будет ориентирована на создание туристических кластеров, причем ставка будет делаться на достижение конкретных результатов - увеличения турпотока.

"Туристический поток является драйвером социально- экономического развития всего региона, - подчеркнула Манилова. - Рост рабочих мест будет везде, но первым и главным показателем должно быть увеличение туристского потока. Тогда кластер оправдан". Финансовые параметры новой программы, по словам замминистра, пока обозначать преждевременно.

"Серебряное ожерелье"

Разработка проекта "Серебряное ожерелье", объединяющего памятники культуры и природы северо-запада России от Старой Ладоги до Соловков и от Калининграда до Коми, началась в 2013 году по инициативе Минкультуры РФ. Сейчас он объединяет 11 субъектов СЗФО, к обеспечению его логистики уже подключились более 30 российских компаний. В течение 2017 года специалисты туристической индустрии СЗФО планируют создать интернет-портал и карту гостя "Серебряного ожерелья". Проект координирует администрация Вологодской области.