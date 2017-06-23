Петербург впервые предложил легальную экскурсию по крышам зданий в историческом центре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Первая легальная экскурсия по крышам зданий исторического центра Санкт- Петербурга представлена в пятницу в Северной столице. Смотровая площадка в башне дома 65 на Лиговском проспекте открылась в рамках нового проекта "Доступные крыши", поддержанного городским комитетом по развитию туризма.

"Инвестиции в проект "Доступные крыши", который предприниматели реализовали при содействии городского комитета по развитию туризма, составили около 1 млн рублей, - сообщили ТАСС в комитете. - Ожидаемый срок его окупаемости - до трех лет. В перспективе проект может увеличить количество смотровых площадок".

"Экскурсионная программа для посетителей состоит из двух частей, - рассказал руководитель проекта Александр Семенов. - В первой мы рассказываем о том, какими были городские крыши во времена Петра I, вспоминаем об указе Николая I от 1844 года об ограничении высоты зданий и в целом говорим, как сформировалась небесная линия Петербурга. Вторая часть экскурсии посвящена башне местной противовоздушной обороны (МПВО) и тому, какую функцию такие башни выполняли, как в годы войны на крышах тушили зажигательные бомбы".

В годы Великой Отечественной войны в этой башне располагался один из 180 наблюдательных пунктов МПВО. Для проведения экскурсий башню отреставрировали и проверили на соответствие нормам безопасности.

Перед открытием площадки авторы проекта учли рекомендации от полиции и МЧС. Попасть на экскурсию в составе группы из 15 человек туристы смогут с 9 до 21 часа по электронному билету, который можно приобрести на сайте проекта. Дневная программа рассчитана на прием до 10 групп.

Город с неожиданной стороны

К началу летнего сезона в Петербурге разработали памятку безопасности для участников экскурсий по крышам. Документ в ближайшее время будет размещен на официальном городском туристическом портале VisitPetersburg.

Туристические сервисы представляют экскурсии по крышам Петербурга как один из способов увидеть город с неожиданной стороны. Путеводители предлагают несколько видов таких экскурсий, в том числе романтические свидания на крыше, во время которых туристов проводят в башенки с видом на исторический центр, где их оставляют наедине на 1,5 часа.

Проводятся также фотосессии с любым количеством участников, музыкальные фестивали. Гостям рекомендуют надевать удобную одежду и обувь, соблюдать правила пребывания на крыше, принимая все риски. Запрещают приносить с собой и распивать спиртные напитки, подходить к краям крыши более чем на метр, использовать оружие и пиротехнику.