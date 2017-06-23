Кузнецова: контроль за подбором опекунов не должен закрыть детям дорогу к приемным семьям

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова призвала усилить контроль за подбором опекунов. При этом она отметила, что эти меры не должны мешать сиротам получить возможность воспитываться в приемных семьях.

"Пора уже сделать серьезные выводы в сфере реформирования деятельности органов опеки и попечительства. Необходимо в обязательном порядке проводить психологическое тестирование кандидатов в опекуны, разработать эффективную программу обучения, чуткую систему мониторинга и сопровождения приемных семей", - цитирует ее слова пресс-служба детского омбудсмена в связи с появлением информации об аресте в Хабаровском крае опекуна, подозреваемого в изнасиловании приемных дочерей.

"Вместе с тем усиление требований к приемным родителям не должно закрыть дорогу к детям тем людям, которые по зову сердца готовы стать для них родителями. Важно наладить параллельный процесс контроля и оказания квалифицированной помощи семьям", - считает Кузнецова.

Ранее в пятницу старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил, что дети, находящиеся под опекой, в разы гораздо реже становятся жертвами преступлений со стороны приемных родителей, чем дети, находящиеся в родных семьях со стороны родителей. По его словам, в 2016 году родителями в отношении были совершены преступления в отношении 1114 несовершеннолетних.

При этом в 2016 году возбуждено 189 уголовных дел о преступлениях против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей-сирот и детей, находившихся под опекой, но из них более половины дел напрямую формально не были связаны с семьями, в которых воспитывались приемные дети. Преступления совершали посторонние лица, не имеющие никакого отношения к этим детям, не являющиеся опекунами либо попечителями, отметил Комиссаров.

Как сообщили в пятницу ТАСС в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю, по ходатайству следствия суд арестовал мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над опекаемыми им пятью девочками.