Помощь от религиозных общин России будет передана сирийцам в Латакии и Алеппо

БЕЙРУТ, 23 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Русская православная церковь является "основным координатором проекта, который позволит сплотить ради общего дела крупнейшие религиозные объединения России". Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов.

"Бортом Министерства обороны РФ из Москвы в Сирию 22 июня отправлена гуманитарная помощь, собранная религиозными общинами России, которая будет распределена среди беженцев в Латакии, Алеппо и, возможно, в некоторых других горячих точках", - сообщил он.

Как рассказал Игумнов, в апреле Советом по взаимодействию с церковными объединениями при президенте России была создана Рабочая группа по оказанию помощи страдающему населению Сирии. "В нее вошли представители крупнейших религиозных общин России, - отметил он. - Задачей этого органа стала координация и реализация совместных проектов".

По словам собеседника, за короткий срок были собраны значительные средства, которые "позволили закупить и сформировать первую партию гуманитарной помощи в объеме около 20 т". "Это продукты питания первой необходимости и медикаменты, которые будут распределены через Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии", - пояснил он. Как отметил иеромонах, "основу этой помощи составил вклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

"Параллельно в Бейруте в пятницу состоялся круглый стол с участием членов Рабочей группы из России и представителей сирийских и ливанских религиозных общин, - отметил Игумнов. - Состоявшиеся консультации были очень продуктивными: сирийская и ливанская сторона озвучили основные потребности пострадавшего в результате конфликта населения".

Иеромонах сообщил, что собранных средств сейчас хватит для отправки еще одной-двух партий гуманитарного груза. "Проект рассчитан на то, чтобы работа по оказанию помощи нашим братьям в Сирии продолжалась", - подчеркнул он.

У христиан Востока стало больше защитников

Как заявил представитель ОВЦС, "с самого начала сирийского кризиса Русская православная церковь была едва ли не единственной, кто возвышал свой голос в защиту страдающих сирийских христиан".

"РПЦ свидетельствовала, что в Сирии происходит настоящий геноцид христианского населения, - сказал он. - Долгое время этот голос не находил отклика среди широкой международной общественности, однако сейчас мы видим, что ситуация несколько изменилась. На крупных мировых площадках факт геноцида христиан в Сирии не умалчивается и многие государственные лидеры открыто об этом говорят".

"Вместе с тем мы никогда не утверждали, что в Сирии страдают только христиане, - отметил иеромонах. - Поэтому РПЦ активно участвует в деятельности нынешней Рабочей группы, которая направлена на оказание помощи всем страдающим сирийцам вне зависимости от их конфессиональной принадлежности".

При этом, как подчеркнул Игумнов, "традиционная роль РПЦ и России как защитницы христиан Ближнего Востока не снимается с повестки дня".