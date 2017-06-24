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Подмосковье не решило, куда деть столичный мусор, после закрытия Кучинского полигона ТБО

Общество
24 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Вместе с тем закрытие "Кучино" уже подтолкнуло цены на утилизацию мусора даже для тех компаний, которые работали с другими свалками

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мусорный полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе закрыт для приема мусора в пятницу в 06:00 мск, проезд на его территорию заблокирован бетонными блоками, мусоровывозящие компании вернули свои грузовики полными на базу и сейчас спешно заключают новые договоры на утилизацию отходов. Осталось неясным, куда будет отправляться 90% мусора Москвы, который должен был быть захоронен в Кучино.

Закрыть полигон ТБО "Кучино" потребовал в четверг президент РФ Владимир Путин по итогам общения с жителями района в ходе прямой линии 15 июня. Глава государства указал сделать это в течение месяца до 22 июля. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев позднее в четверг поручил закрыть свалку меньше чем за сутки, к утру 23 июня.

Внезапное закрытие полигона в Балашихе не позволило подписать новые контракты с другими "мусорками", заявили в пятницу ТАСС в мусоровывозящей компании "Эко Строй Сервис", которая работала с эксплуатантом "Кучино". Представитель компании назвал ситуацию "коллапсом": "Мусоровозы стоят груженые на базе, их развернули с "Кучино". Кошмар, работа встала, все заказы пришлось отменить".

Перебои с вывозом мусора в первую очередь скажутся на комфорте жителей, отметили в "Эко Сервис". "Мусор летом надо убирать каждый божий день, иначе жители с ума сойдут от запаха", - пояснил ТАСС представитель мусоровывозящей организации.

Вместе с тем закрытие Кучинского полигона уже подтолкнуло цены на утилизацию мусора даже для тех компаний, которые работали с другими свалками. "Ребята на машинах говорят, что на некоторых полигонах уже подняли в три раза цены", - сообщили в "Люкс Эко Сервис".

Куда поедет мусор?

Министерство экологии и природопользования Московской области не смогло в пятницу сформулировать, когда точно будет завершено перераспределение потоков с полигона ТБО "Кучино", это должно случиться менее чем за неделю, заявили в пресс-службе ведомства.

Предварительная схема Минэкологии, которую озвучил министр Александр Коган на закрытии полигона, предполагала, что мусор из Москвы и Балашихи поедет на четыре полигона в Люберецкий округ, Можайский, Ногинский и Клинский районы Подмосковья. Однако главы Люберец, Можайска и Ногинска позднее заявили, что эти свалки переполнены или на грани своих возможностей.

Муниципалитеты в этом случае не компетентны, поскольку они не осуществляют напрямую надзор за свалками, сказали в региональном министерстве экологии, комментируя заявления мэров, этот вопрос будут решать эксплуатанты полигоны. "Не хватит четырех, поедут на другие полигоны", - добавил собеседник агентства.

По его словам, вместимости остальных свалок хватит, чтобы принять перераспределенный с "Кучино" мусор. Всего в Подмосковье пока действуют 17 полигонов, три из них будут закрыты в этом году: "Царево" в Пушкинском районе, "Астапово" в Луховицах и "Кулаковский" в Чехове.

Обещанного три года ждут

Полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском районе появился на месте отработанного карьера в 1964 году. Деревня Фенино, которая стоит в 200 м от свалки, по данным открытых источников, появилась в 1920-х годах. А в 2015 году девелопер "Мортон" сдал в эксплуатацию три многоэтажных дома в микрорайоне Павлино менее чем в 800 м от полигона. Дольщикам этих домов на этапе строительства застройщик обещал, что свалка будет закрыта в 2014 году.

Спустя три года полигон закрыли по требованию президента РФ. Минэкологии Подмосковья начнет рекультивацию свалки как только будет разработана проектно-сметная документация. Сама реабилитация мусорки займет около двух лет и, по предварительным расчетам министерства, потребует не более 4 млрд рублей.

Зато после рекультивации 60-метровую возвышенность бывшего полигона обустроят для рекреационных целей. На ней могут сделать горнолыжный спуск или экстрим-парк, заявил в пятницу журналистам Коган. Подобный горнолыжный комплекс уже действует на территории Балашихинского округа - "Лисьи горы". Он создан из бывшего полигона ТБО, работавшего в 1980-х годах.

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