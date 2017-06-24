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Путин посетит Крым и примет участие в открытии смены в "Артеке"

Общество
24 июня, 0:05 UTC+3 МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Глава государства также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу посетит находящийся в Крыму международный детский центр "Артек". Глава государства примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой "артековке" в мире - американской школьнице Саманте Смит.

Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", сообщила ранее пресс-служба Кремля.

МДЦ "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 и 2017 годов, он признан лучшим в России.

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