Российские дизайнеры представят готическую моду в спецпроекте музея "Царское Село"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Готическая мода от современных российских дизайнеров будет представлена в субботу в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" под Санкт-Петербургом, где в девятый раз пройдет театрализованное дефиле российской моды "Ассоциации". Для его показа в императорских парках Царского Села соорудят эшафот и приспособят исторические строения в неоготическом стиле. В дефиле этого года свои коллекции представят постоянные участники проекта Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди и специальный гость Сета Яндиева, дизайнер бренда YAND.

"Выдающиеся петербургские дизайнеры собираются вместе у нас, в Царском Селе, - отметила директор Царскосельского ГМЗ Ольга Таратынова. - "Ассоциации" стали нашим брендовым проектом. В следующем году музею исполняется 100 лет, мы хотим сделать "Ассоциации" особенно креативными и масштабными".

"Ассоциации" проводятся по оригинальному сценарию: музей задает дизайнерам тему, на которую они создают свои коллекции. С 2009 года, когда проект впервые был представлен посетителям Царского Села, модельеры по заданию музейщиков создавали коллекции в античном, английском, русском, китайском и других стилях. На этот раз "Ассоциации" решено посвятить теме готики.

"Главная тема "Ассоциаций-2017" - "Готика: новые смыслы" - ставит перед дизайнерами дерзкую задачу передать иррационализм, устремленность ввысь, мистику, романтизм и экспрессивность готического стиля", - сказала Таратынова.

Готика, намаз и эшафот

Масштабный спектакль моды, придуманный режиссером Виктором Крамером, пройдет на четырех площадках Екатерининского парка Царского Села. Татьяна Парфенова покажет свою коллекцию во Фрейлинском садике, Леонид Алексеев - у Зеркального пруда, Лилия Киселенко - у Адмиралтейства, а Стас Лопаткин и Янис Чамалиди - на фоне Башни-руины. Оба павильона построены в неоготическом стиле и таким образом воплощают заданную модельерам тему.

"В этом году театрализованное дефиле - на стыке разных жанров и искусств, - отметил Крамер на пресс-конференции перед показом. - Мы ставим спектакль моды в исторических декорациях, которые формировались на протяжении веков".

Для показа Лилии Киселенко, подчеркнувшей в своей коллекции эзотерическую составляющую готики, в Екатерининском парке будет сооружен эшафот. Эта коллекция напомнит о кострах и соборах Средневековья.

Сета Яндиева представит в павильоне "Турецкая баня" коллекцию своего бренда, созданного в Санкт-Петербурге в 2015 году. Она включает платья для намаза, которые шьются вручную из шелка с тончайшим кружевом и декором из стекляруса, бисера, драгоценных камней. Работа над таким платьем длится до трех месяцев.

Другая готика

В коллекции Стаса Лопаткина готика предстанет не мрачным, а возвышенным временем. Главный цвет его коллекции - золотой.

Янис Чамалиди, который представит свои модели на той же площадке, считает такой показ "рыцарским турниром и состязанием, посвященным прекрасной даме и женской красоте". Его коллекция выдержана в цветах иконописной готики - красном, синем и черном. Этот показ впервые будет сопровождаться живой музыкой и танцами.

Модели Леонида Алексеева напомнят о готических сказках с принцессами, колдуньями, пажами, русалками и привидениями. Их наряды отделаны тонким кружевом, бархатом, тафтой. Они расшиты хрусталем, бусинами, цветами ручной работы и фарфоровыми элементами.

Готическая архитектура

Царское Село - парадная резиденция российских императоров, которая создавалась с XVIII по начало ХХ века, хранит воспоминания обо всех царствованиях от Петра Великого до Николая II. Музеем она стала в июне 1918 года.

С января 1983 года дворцы и парки Пушкина получили статус заповедника, а в 1990 году было утверждено официальное название - Государственный музей-заповедник "Царское Село".

Ныне на территории Екатерининского и Александровского парков расположены более сотни архитектурных сооружений, представляющих разные стили и исторические эпохи. В XVIII - XIX веках был создан неоготический комплекс Царского Села, включающий парковые павильоны Арсенал, Шапель, Белую башню, Ламской павильон, Пенсионерную конюшню и Императорскую ферму.