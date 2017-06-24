Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Прохладная погода не помешала выпускникам отметить праздник "Алые паруса".

Всего, по данным администрации города, на Дворцовую площадь были приглашены 80 тыс. человек, 31 тыс. из которых - петербургские выпускники этого года, их гости, родители и учителя, а также 6 тыс. выпускников из других российских городов и ряда стран.

За несколько часов до начала шоу на Дворцовой площади часть Невского проспекта превратилась в огромную пешеходную зону, полностью заполненную людьми. Все ближайшие к центру Петербурга станции метро были переполнены, несмотря на поздний час, а около 23:00 станция метро "Канал Грибоедова" была закрыта на вход и выход из-за большого потока пассажиров.

"В принципе это самый большой такой праздник в Европе, грандиозное событие. Мне кажется, даже больше людей из других регионов и стран приезжают посмотреть город в этот день", - поделился впечатлениями с корреспондентом ТАСС выпускник школы №483 Владислав.

Усиленные меры безопасности

Очередь из желающих попасть на Дворцовую площадь, вход на которую осуществляется по пригласительным билетам, растянулась перед концертом на десятки метров. Досмотр достаточно строгий, но гости относятся к серьезным мерам безопасности с пониманием. "В прошлом году меньше обыскивали, очень много полиции, ну, это из-за теракта", - отмечает студентка Настя.

Полицейских действительно много, что сказывается на поведении окружающих. "Мы здесь уже третий раз подряд, я сейчас студент, но два года назад ходил как выпускник. По масштабу этот праздник как Новый год, можно сказать, что народу намного больше. В этот Новый год я был на этом же месте у моста через Мойку, людей было меньше", - рассказал корреспонденту ТАСС петербургский студент Никита.

Полиция Петербурга и региональное управление Росгвардии выделили на обеспечение безопасности и общественного порядка на празднике более 2 тысяч сотрудников. Впрочем, присутствие правоохранителей не остановило продажу с рук пригласительных билетов на праздник. По наблюдениям корреспондента ТАСС, приглашения, которые бесплатно раздавали выпускникам, росли в цене по мере приближения к Дворцовой площади - от 500 рубле до 1-2 тыс. рублей.

Ощущение праздника

Но те, кто не смог попасть за ограждение на Дворцовой, расстраиваются не сильно. Атмосфера праздника распространяется на весь центр города.

"Ощущение праздника есть. На "Алых парусах" мы в первый раз, мы из Подмосковья. Мы в Петербурге были очень давно, 15 лет назад, за эти годы очень заметные изменения в лучшую сторону. Петербург, архитектура - он как был красивый, так и остался, люди очень доброжелательные, это осталось", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС отец двоих детей Денис, приехавший на праздник со всей семьей.

Типичная петербургская погода - прохладная и пасмурная - настроение людям не испортила. Многие радуются, что обошлось без дождя. "Погода не пугает, я смотрел по прогнозу, дождя не будет, но даже если пойдет дождь людям, думаю, будет все равно - все-таки праздник. Будем гулять до утра, всю ночь, метро работает круглосуточно, поэтому чего терять?" - сказал студент Никита.

"Город, видно, что нарядный, но некрасиво - солнца нет, ну погода питерская, это нормально", - по-философски рассуждает выпускник Владислав.

Впрочем, когда начался концерт, зрители быстро забыли о холоде, пустившись в пляс. Комментарии о впечатлениях теперь крайне лаконичны: "Класс", "Здорово", "Ура", "Потрясающе".

Ведущими концерта в этом году стали Иван Ургант и Даша Александрова. Для выпускников выступили Artic&Asti, SEREBRO, Сурганова и оркестр, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов, а хедлайнером стала группа "Мумий Тролль".

Путешествие во взрослую жизнь

Поздравить выпускников на сцену вышли губернатор города Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. "Вы преодолели первую в своей жизни вершину - успешно окончили школу. Завтра вы начнете свое долгое интересное путешествие во взрослую жизнь. У меня нет ни тени сомнения в том, что путешествие каждого из вас будет успешным и счастливым", - сказал Полтавченко, обращаясь к ребятам.

После полуночи большая часть гостей переместилась на Дворцовую набережную, где их ждал главный сюрприз - пиротехническое шоу на фоне Эрмитажа, Петропавловской крепости, Ростральных колонн. Затем в акваторию Большой Невы перед Дворцовой набережной вышла бригантина с алыми парусами из повести Александра Грина. В этом году в шестой раз ее роль исполнил шведский парусник Tre Kronor of Stockholm. Алые паруса, поднятые на корабле, стали символом надежд и будущего.

По завершении официальной части праздника многие гости стали расходиться по домам, но многие выпускники остались, чтобы гулять до утра. Метро в эту ночь работает круглосуточно.

История праздника

Впервые праздник "Алые паруса" состоялся в Петербурге в 1968 году, но традиция прервалась. 12 лет назад ее возродили при поддержке правительства Санкт-Петербурга и "Банка Россия". Мероприятие внесено в реестр мирового событийного туризма и рекомендовано к посещению в 20 европейских странах.

По решению городского правительства, в этом году праздник решили проводить традиционно в июне, несмотря на просьбу представителей ФИФА перенести на июль из-за проведения в городе матчей Кубка конфедераций. Чиновникам совместно с другими городскими службами пришлось провести работу, чтобы совместить интересы всех сторон.