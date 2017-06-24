Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Прохладная погода не помешала выпускникам отметить праздник "Алые паруса".
Всего, по данным администрации города, на Дворцовую площадь были приглашены 80 тыс. человек, 31 тыс. из которых - петербургские выпускники этого года, их гости, родители и учителя, а также 6 тыс. выпускников из других российских городов и ряда стран.
За несколько часов до начала шоу на Дворцовой площади часть Невского проспекта превратилась в огромную пешеходную зону, полностью заполненную людьми. Все ближайшие к центру Петербурга станции метро были переполнены, несмотря на поздний час, а около 23:00 станция метро "Канал Грибоедова" была закрыта на вход и выход из-за большого потока пассажиров.
"В принципе это самый большой такой праздник в Европе, грандиозное событие. Мне кажется, даже больше людей из других регионов и стран приезжают посмотреть город в этот день", - поделился впечатлениями с корреспондентом ТАСС выпускник школы №483 Владислав.
Очередь из желающих попасть на Дворцовую площадь, вход на которую осуществляется по пригласительным билетам, растянулась перед концертом на десятки метров. Досмотр достаточно строгий, но гости относятся к серьезным мерам безопасности с пониманием. "В прошлом году меньше обыскивали, очень много полиции, ну, это из-за теракта", - отмечает студентка Настя.
Полицейских действительно много, что сказывается на поведении окружающих. "Мы здесь уже третий раз подряд, я сейчас студент, но два года назад ходил как выпускник. По масштабу этот праздник как Новый год, можно сказать, что народу намного больше. В этот Новый год я был на этом же месте у моста через Мойку, людей было меньше", - рассказал корреспонденту ТАСС петербургский студент Никита.
Полиция Петербурга и региональное управление Росгвардии выделили на обеспечение безопасности и общественного порядка на празднике более 2 тысяч сотрудников. Впрочем, присутствие правоохранителей не остановило продажу с рук пригласительных билетов на праздник. По наблюдениям корреспондента ТАСС, приглашения, которые бесплатно раздавали выпускникам, росли в цене по мере приближения к Дворцовой площади - от 500 рубле до 1-2 тыс. рублей.
Но те, кто не смог попасть за ограждение на Дворцовой, расстраиваются не сильно. Атмосфера праздника распространяется на весь центр города.
"Ощущение праздника есть. На "Алых парусах" мы в первый раз, мы из Подмосковья. Мы в Петербурге были очень давно, 15 лет назад, за эти годы очень заметные изменения в лучшую сторону. Петербург, архитектура - он как был красивый, так и остался, люди очень доброжелательные, это осталось", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС отец двоих детей Денис, приехавший на праздник со всей семьей.
Типичная петербургская погода - прохладная и пасмурная - настроение людям не испортила. Многие радуются, что обошлось без дождя. "Погода не пугает, я смотрел по прогнозу, дождя не будет, но даже если пойдет дождь людям, думаю, будет все равно - все-таки праздник. Будем гулять до утра, всю ночь, метро работает круглосуточно, поэтому чего терять?" - сказал студент Никита.
"Город, видно, что нарядный, но некрасиво - солнца нет, ну погода питерская, это нормально", - по-философски рассуждает выпускник Владислав.
Впрочем, когда начался концерт, зрители быстро забыли о холоде, пустившись в пляс. Комментарии о впечатлениях теперь крайне лаконичны: "Класс", "Здорово", "Ура", "Потрясающе".
Ведущими концерта в этом году стали Иван Ургант и Даша Александрова. Для выпускников выступили Artic&Asti, SEREBRO, Сурганова и оркестр, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов, а хедлайнером стала группа "Мумий Тролль".
Поздравить выпускников на сцену вышли губернатор города Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. "Вы преодолели первую в своей жизни вершину - успешно окончили школу. Завтра вы начнете свое долгое интересное путешествие во взрослую жизнь. У меня нет ни тени сомнения в том, что путешествие каждого из вас будет успешным и счастливым", - сказал Полтавченко, обращаясь к ребятам.
После полуночи большая часть гостей переместилась на Дворцовую набережную, где их ждал главный сюрприз - пиротехническое шоу на фоне Эрмитажа, Петропавловской крепости, Ростральных колонн. Затем в акваторию Большой Невы перед Дворцовой набережной вышла бригантина с алыми парусами из повести Александра Грина. В этом году в шестой раз ее роль исполнил шведский парусник Tre Kronor of Stockholm. Алые паруса, поднятые на корабле, стали символом надежд и будущего.
По завершении официальной части праздника многие гости стали расходиться по домам, но многие выпускники остались, чтобы гулять до утра. Метро в эту ночь работает круглосуточно.
Впервые праздник "Алые паруса" состоялся в Петербурге в 1968 году, но традиция прервалась. 12 лет назад ее возродили при поддержке правительства Санкт-Петербурга и "Банка Россия". Мероприятие внесено в реестр мирового событийного туризма и рекомендовано к посещению в 20 европейских странах.
По решению городского правительства, в этом году праздник решили проводить традиционно в июне, несмотря на просьбу представителей ФИФА перенести на июль из-за проведения в городе матчей Кубка конфедераций. Чиновникам совместно с другими городскими службами пришлось провести работу, чтобы совместить интересы всех сторон.