Территория музея-заповедника "Кижи" увеличена более чем на пять гектаров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 5 гектаров земель в Карелии переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для использования музеем-заповедником "Кижи". Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" обратился с ходатайством о переводе в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) земельных участков общей площадью 5,3584 га. Подписанным распоряжением земельные участки, расположенные в Медвежьегорском районе Республики Карелия, площадью 4,94 га из состава земель запаса и площадью 0,4184 га из состава земель сельскохозяйственного назначения переводятся в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Отмечается, что целью изменения категории земельного участка является устранение несоответствия между целевым назначением этих земель и научно-исследовательской, охранно-восстановительной, туристско-рекреационной деятельностью музея-заповедника.

Предполагается, что принятые решения обеспечат сохранность и использование объектов культурного наследия, переданных в оперативное управление Государственному историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику "Кижи", на исторически сложившейся территории.