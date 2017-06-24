Члены семей погибших сотрудников Росгвардии приехали на отдых в Сочи

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Около сотни членов семей погибших военнослужащих приехали в Сочи в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции Федеральной службы войск национальной гвардии РФ "Долг памяти". Всего в течение лета на курорте отдохнут порядка 350 вдов и детей сотрудников этого силового ведомства, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии по работе с личным составом Николай Долонин.

"Командование Росгвардии проникается проблемами, которые у них (вдов и детей - прим. ТАСС) возникают, и их решает", - отметил Долонин.

В первый день отдыха перед вдовами и детьми погибших при исполнении служебного долга товарищей выступила концертная бригада ансамбля песни и пляски отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. Военные артисты специально приехали из Грозного с детской развлекательной программой, также семьи военнослужащих побывали на концерте юмористки Елены Степаненко.

Для детей организаторы акции подготовили особую программу отдыха: экскурсии по историческим местам и олимпийским объектам, спуски по горным рекам, спортивные соревнования и конкурсы.

Всего на особом учете в Федеральной службе Росгвардии более 900 детей погибших военнослужащих и сотрудников ведомства. Акция "Долг памяти" проводится за счет вне бюджетных средств, добровольных пожертвований организаций и граждан.