Путин выразил соболезнования КНР в связи с трагическими последствиями оползня

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями оползня в провинции Сычуань, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"В телеграмме глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в сообщении.
Оползень сошел 24 июня на деревню Синьмо примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск). По меньшей мере пять человек погибли, 120 числятся пропавшими. Ранее власти провинции сообщали, что число пропавших без вести может составлять до 200 человек. По данным спасателей, объем сошедшей массы оползня составил 18 млн кубометров. В район бедствия прибыли военнослужащие, специальная техника и сотни спасателей.