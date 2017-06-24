Повышенный уровень опасности по погоде объявлен в Московском регионе на 25 июня

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за непогоды на 25 июня, ожидается гроза и ветер до 15 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Желтый - это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна", - отмечается на сайте.
Также желтый уровень ожидается в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.