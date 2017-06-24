Более 140 тысяч школьников приняли участие в выпускных вечерах в России

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 140 тысяч выпускников приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю окончания школы по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"С 23 на 24 июня выпускные вечера, посвященные окончанию учебных заведений, прошли в 3,6 тыс. образовательных организаций, в 6,9 тыс. выпускных классах на территории 65 субъектов РФ. В них приняли участие 140,2 тыс. выпускников", - уточнила она.
В Москве выпускные вечера прошли в парке имени Горького и Государственном Кремлевском дворце. В них приняли участие 52 тыс. выпускников из почти 650 школ. Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" состоялся в Санкт-Петербурге с участием более 35 тыс. выпускников.
В период проведения праздничных мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и представители общественных формирований правоохранительной направленности, работники частных охранных предприятий и представители казачества. Патрульные автомобили Госавтоинспекции осуществили 17 сопровождений организованных групп детей. Выпускные вечера по всей стране завершаться в начале июля.