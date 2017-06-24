Голодец: предложения по продлению материнского капитала будут готовы к началу октября

ГУРЗУФ, 24 июня. /ТАСС/. Предложения по продлению программы материнского капитала будут готовы до конца сентября - начало октября. Об этом сообщила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"До принятия проекта бюджета, до осени. Конец сентября - начало октября", - сказала Голодец, отвечая на вопрос, когда могут быть готовы предложения по продлению программы.

Вице-премьер отметила, что социальный блок правительства в настоящее время готовит комплекс предложений по поддержке молодых семей, куда войдут и предложения по созданию новых мест в яслях, и предложения по материнскому капиталу.

"Мы сейчас считаем, нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты, меры поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми другими блоками правительства. Я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей", - сказала вице-премьер. Она добавила, что в этом комплексе предложений будут разные вопросы, "в том числе вопросы по яслям".

Кроме того, по ее словам, в этот пакет войдут и предложения, касающиеся продления программы материнского капитала.