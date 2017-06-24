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В Белоруссии открыт первый памятный знак, увековечивший подвиг "штрафников"

Общество
24 июня, 15:57 UTC+3 МИНСК МИНСК 24, июня. /ТАСС

С осени 1943-го по весну 1944-го на штурм наиболее укрепленных участков обороны немцев в Чаусском районе бросали штрафроты и штрафбаты

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МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Первый в Белоруссии памятный знак штрафным подразделениям Красной Армии, сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками, торжественно открыт 23 июня у деревни Дрануха Чаусского района Могилевской области.

Надпись на валуне с мраморной табличкой гласит: "Бойцам, командирам постоянного и переменного состава штрафных подразделений Красной Армии, павшим в боях за освобождение Белоруссии на Чаусской земле с 1943 по 1944 год. Склоняем головы в знак светлой памяти".

Как пишет газета "СБ. Беларусь сегодня" открыть здесь памятный знак штрафникам решили не случайно.

Трагическое место

"Кровавые берега" местной реки Прони - наиболее трагическое место в истории Великой Отечественной войны. Участники сталинградских боев признавались: даже там не было таких тяжелых сражений, как здесь осенью 1943 года.

С осени 1943-го по весну 1944-го на штурм наиболее укрепленных участков обороны немцев в Чаусском районе бросали штрафроты и штрафбаты.

Здесь геройски сражались 6 отдельных штрафных рот и 11-й штрафной батальон, в которые попадали в основном рядовые и сержанты за нарушение дисциплины или воинские преступления, а часто - местные жители, находившиеся на оккупированной территории.

Поисковиками было найдено свыше 250 останков бойцов, составлен именной список захороненных.

Достойны памяти

"Они у нас не были увековечены вообще, в России увековечены, на Украине увековечены. Это первый памятный знак на территории Белоруссии погибшим штрафникам", - отметил председатель Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович.

По его словам, очень долго пришлось доказывать местным органам власти необходимость установки памятного знака, потому что у многих людей слово "штрафники", ассоциировалось с какими-то бандитами, преступниками, а это не так.

Руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко много лет собирает сведения о штрафниках и заявляет, что они достойны того, чтобы их имена были вписаны в историю.

"На самом деле среди штрафников, было много 18-20-летних окруженцев: рядовых, офицеров. Все они сыграли свою роль в освобождении нашей страны", - отметил он.

Война - навсегда в памяти

Один из тех, кто выжил в кровавом бою, 94-летний Александр Плосков. Офицера-штрафника, воевавшего в Чаусском районе в 1943-м и потерявшего здесь почти всех боевых товарищей, отыскали на Украине. Он рассказал, что в штрафной батальон попал, как и многие другие, по нелепому стечению обстоятельств, повредив при ДТП военный ленд-лизовский грузовик GMC.

После госпиталя, куда боец попал с тяжелым ранением, его восстановили в звании техника- лейтенанта, решив, что он кровью искупил свою вину перед Родиной. Войну он закончил в Кенигсберге.

По приказу Сталина

Штрафные подразделения воевали на всей территории Советского Союза. Созданные приказом Сталина от 28 июля 1942 года, известным содержавшимися в нем словами "Ни шагу назад!", штрафбаты бросали на передовую, где бойцы и гибли - сотнями, тысячами.

Жизнь штрафников измерялась зачастую одной-двумя атаками. В России памятников штрафникам всего три: в подмосковном Красногорске, Калининграде и Брянске.

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