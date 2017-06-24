Семье погибшего в Коми шахтера выделят путевку в Крым и решат вопрос о списании кредита

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Минздрав Республики Коми по просьбе администрации Инты выделит бесплатную путевку в Крым семье горняка Андрея Черепанова, погибшего 23 июня в результате обвала в шахте "Интинская" АО "Интауголь". Также будет решен вопрос о списании банковского кредита семьи погибшего, рассказала в субботу ТАСС руководитель администрации города Инта Лариса Титовец.

"Сегодня мне удалось встретиться с супругой погибшего Андрея, Александрой. Супруга мужественно держится, она понимает, что нужна детям - 14-летнему сыну и 5-летней дочери. Мы предложили им путевку в крымский город Саки, и семья согласилась", - сказала ТАСС руководитель администрации Инты.

Она также отметила, что власти намерены провести переговоры с банком о списании кредита, который получал погибший.

"Думаю, можно будет решить этот вопрос так же, как он был решен в интересах семей горняков, погибших в шахте "Северная" (в результате аварии в шахте "Северная" АО "Воркутауголь" 25-28 февраля 2016 года погибли 36 шахтеров и горноспасателей - прим. ТАСС)", - добавила Титовец.

Похороны Андрея Черепанова состоятся в Инте 27 или 28 июня, более точную дату можно будет назвать после завершения судмедэкспертизы, назначенной в рамках расследования уголовного дела.

Дело возбуждено региональным следственным управлением СК РФ по региону по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На территории шахты продолжает действовать локально объявленный режим ЧС, продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, сообщила руководитель муниципалитета.

ЧП в шахте

Обвал горной породы произошел 23 июня в шахте на глубине 320 м во время демонтажа оборудования из старой лавы. В это момент под землей находилось 116 горняков, на аварийном участке - 13, а непосредственно в месте обрушения - 5 шахтеров, в том числе и 42-летний Андрей Черепанов, который погиб под завалом.

Еще двое горняков травмированы: один госпитализирован в травматологическое отделение Интинской горбольницы, второй - на амбулаторном лечении.

Глава республики Сергей Гапликов выразил соболезнования семье погибшего и распорядился оказать всю необходимую финансовую, медицинскую и психологическую помощь семье погибшего и пострадавшим.

По распоряжению руководителя региона из его резервного фонда семье Андрея Черепанова будет выплачен 1 млн рублей, двум пострадавшим - компенсации в 100 и 200 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм.