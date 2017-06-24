Путин в "Артеке" пообщается с детьми из США и Донбасса

ГУРЗУФ, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообщается с артековцами из США и Донбасса, сообщила журналистам руководитель управления детских лагерей "Артека" Елена Загаевская.

К тому же, в МДЦ "Артек", где пройдет встреча, будут присутствовать дети из Японии, Казахстана, Кыргызстана. Многие из них родились в смешанных семьях, где папа или мама имеют гражданство РФ. Они пообщаются с президентом и зададут ему вопросы, волнующие их.

"Девочка из Японии тут. Еще США, Казахстан, Кыргызстан. Есть из Донбасса. Почти что все (из смешанных семей)", - рассказала Загаевская.

В субботу Путин находится в Крыму, где в "Артеке" откроет седьмую смену 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире - американской школьнице Саманте Смит.

В 80-е годы во время холодной войны "Артек" принимал сотни детей из разных стран, но наиболее известным он стал после приезда американской школьницы из штата Мэн - Саманты Рид Смит.

Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову, в котором она спросила генсека, почему он "собирается завоевать весь мир".

Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в "Артек", чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.

Путин также ознакомился с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года.

О принципах работы журналистов

Позже во время встречи с артековцами Путин обсудил принципы работы журналистов, по мнению президента, важны критерии оценки событий.

Так, девочка Таня из Донецка рассказала, что она попала в медиаотряд, где им дают интересные задания.

"Смотри, здесь очень много журналистов. Как ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь, тебе и другим ребятам, которые из других отрядов здесь сейчас отдыхают?" - спросил президент девочку.

"Я думаю, они бы смогли нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи, я думаю, это очень полезный и интересный опыт", - ответила Таня Бондарь.

"По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна (участница встречи - прим. ТАСС) из Артека сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?" - добавил Путин.

"Да, я считаю, что это тоже очень важно", - согласилась девочка.

"Ну вот, у нас есть общий подход, по-моему, весьма конструктивный к этому виду деятельности", - подытожил президент.

История "Артека"

Летний лагерь "Артек" основан 16 июня 1925 года Российским отделением Красного креста как палаточный санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Он расположен у подножия горы Аю-Даг в Крыму в поселке Гурзуф, в 12 км от Ялты. Общая площадь центра составляет 218 га, длина береговой линии - 3,9 км.

В 2014 году детский лагерь был преобразован во ФГУП "Международный детский центр "Артек", функции учредителя осуществляет Министерство образования и науки РФ. С 2016 года Артек" является членом Международного содружества лагерей, в его структуру входят 10 детских лагерей.

Ежегодно организуется 15 смен, 95% путевок предоставляются на бесплатной основе за счет средств федерального бюджета, а 5% - на коммерческой основе. В работе центра задействованы 3,3 тыс. сотрудников. С 2014 года "Артек" принял 67,8 тыс. детей, в том числе 1,9 тыс. из 62 государств.

Восстановление "Артека"

На 1 июня 2014 года, когда комплекс перешел в ведение российского Министерства образования, инфраструктура "Артека" включала более 400 строений, устаревший комплекс водо-, тепло- и электроснабжения, которые были построены в 1961-1989 годах. Автоматизация отсутствовала, более 80 тыс. кв. м. сооружений имели полный износ, свыше 15 тыс. метров инженерных сетей являлись ветхими.

К настоящему времени восстановлена работа девяти из 10 лагерей, реконструировано 280 тыс. кв. м различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, шесть столовых, девять спортивных площадок и три теннисных корта.

В конце 2018 года количество лагерей возрастет до 10. Уже начато строительство нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на одновременный прием 1 тыс. детей, с общей площадью застройки 6,1 га. К настоящему моменту на реконструкцию и капремонт затрачено более 11 млрд рублей.

Отдых и обучение

С 2016 года в "Артеке" началась апробация новой технологии организации образовательного процесса на основе интеграции возможностей школы, допобразования и детского лагеря. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 47 вузами страны.

В "Артеке" работает школа, которая в 2015 году получила лицензию на образовательную деятельность. В школе открыты цифровые лаборатории физики и химии, лаборатории робототехники и биологии. Всего реализуется более 120 образовательных программ.