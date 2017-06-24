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На встрече с артековцами Путин раскритиковал любителей вина

Общество
24 июня, 17:17 UTC+3 ГУРЗУФ ГУРЗУФ 24, июня. /ТАСС

Президент РФ заявил, что спортсменам больше нравится кефир, кисель и сок

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ГУРЗУФ, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал любителей вина, заявив, что спортсменам больше нравится кефир, кисель и сок. Артековцы в ходе общения с президентом рассказали, что дети из лагеря часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру.

"В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?" - спросил Путин. Дети ответили утвердительно. Президент спросил у организаторов, что дети там делают.

"Кстати на прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската "Красного камня", - пояснил директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак.

"Знаете что, Алексей, хочу сказать. Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", - сказал Путин.

"Нет, мы не употребляем", - ответил Каспржак.

"Нюхаете, что ли вы?" - переспросил президент. "Нет, Массандра - это наш тематический партнер, в котором дети видят лозу, дети собирают виноград, дети понимают, как происходит процесс закладки, сбора винограда, они также ездят на лавандовые поля", - пояснил директор "Артека".

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