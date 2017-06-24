Путин попросил главу Крыма ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи

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ГУРЗУФ, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и в случае необходимости попросить о привлечении московских структур для помощи в ремонте.
В ходе общения с детьми из "Артека" президенту РФ рассказали, что артековцы ездили на экскурсию в Керчь. Им рассказали о попытках построить переправу через Керченский пролив, о 200 проектах, которые не смогли реализовать. Дети также пообщались со строителями, задали им интересующие вопросы и рассказали об этом мосте.
"Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу у главы Крыма спросить, у Сергея Валерьевича (Аксенова), а там что-то происходит?" - спросил Путин в контексте рассказа о поездке в Керчь.
"Так точно, Владимир Владимирович. Проектная документация разрабатывается. В этом году будет полностью проект, пройдет экспертиза. В следующем году (пройдут) строительные работы", - ответил Аксенов.
"Вот видите, в прошлом году мы приняли решение и целый год разрабатывается только проектно-сметная документация, но глава Крыма здесь не причем, есть общая работа при поддержке московских всяких ведомств. Сергей Валерьевич, мы вас с ребятами просим обратить на это внимание. Если нужна поддержка еще московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее все происходило", - ответил Путин.