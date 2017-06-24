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Путин попросил главу Крыма ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи

Общество
24 июня, 17:17 UTC+3 ГУРЗУФ ГУРЗУФ 24, июня. /ТАСС

Сергей Аксенов сообщил, что в этом году будет полностью готов проект, также пройдет экспертиза, а в следующем году начнут строительные работы

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ГУРЗУФ, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и в случае необходимости попросить о привлечении московских структур для помощи в ремонте.

В ходе общения с детьми из "Артека" президенту РФ рассказали, что артековцы ездили на экскурсию в Керчь. Им рассказали о попытках построить переправу через Керченский пролив, о 200 проектах, которые не смогли реализовать. Дети также пообщались со строителями, задали им интересующие вопросы и рассказали об этом мосте.

"Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу у главы Крыма спросить, у Сергея Валерьевича (Аксенова), а там что-то происходит?" - спросил Путин в контексте рассказа о поездке в Керчь.

"Так точно, Владимир Владимирович. Проектная документация разрабатывается. В этом году будет полностью проект, пройдет экспертиза. В следующем году (пройдут) строительные работы", - ответил Аксенов.

"Вот видите, в прошлом году мы приняли решение и целый год разрабатывается только проектно-сметная документация, но глава Крыма здесь не причем, есть общая работа при поддержке московских всяких ведомств. Сергей Валерьевич, мы вас с ребятами просим обратить на это внимание. Если нужна поддержка еще московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее все происходило", - ответил Путин.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич Путин, Владимир Владимирович
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