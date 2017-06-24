Путин пожелал детям "Артека" крепкой дружбы и новых знаний

ГУРЗУФ, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал детям, отдыхающим в лагере "Артек", чтобы дружба, которую они здесь заведут, и "высокое звание артековцев" сопровождала их всю жизнь.

"Артек" многое дает. Он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание "артековец", дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь", - сказал президент на церемонии открытия седьмой смены международного детского центра "Артек", посвященной американской школьнице Саманте Смит.

Путин поздравил детей с началом новой смены. Он напомнил, что "Артек" создавался в 1925 году как международный лагерь, куда приезжали дети не только из всех республик бывшего Советского Союза, но и из других стран.

"Артек" переживал в последние годы достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается именно как международный лагерь", - добавил президент.

Он отметил, что в "Артек" всегда приезжали "самые лучшие из нашей страны и из-за рубежа". "Я знаю, что вас здесь учат главному - учат дружить. И я вас призывают именно к этому. Откуда бы не приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья", - подчеркнул Путин. Когда он закончил свою речь, дети, собравшиеся на открытой сцене для участия в церемонии, дружно зааплодировали и несколько раз проскандировали стройное "спасибо".

Также Путин прогулялся по парковой зоне "Артека", осмотрел скалодром и канатный парк. Затем директор лагеря Алексей Каспржак показал президенту Аллею героев, где установлены бюсты "артековцев-героев", участвовавших в Великой Отечественной войне. Директор лагеря пояснил, что эти бюсты были изготовлены 25 лет назад, но так и не были установлены. Нынешнее руководство лагеря приняло решение эту аллею установить.

История Артека

Летний лагерь "Артек" основан 16 июня 1925 г. Российским отделением Красного креста как палаточный санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Он расположен у подножия горы Аю-Даг в Крыму в поселке Гурзуф, в 12 км от Ялты. Общая площадь центра составляет 218 га, длина береговой линии - 3,9 километров.

В 2014 году детский лагерь был преобразован во ФГУП "Международный детский центр "Артек", функции учредителя осуществляет Министерство образования и науки РФ. С 2016 года Артек" является членом Международного содружества лагерей, в его структуру входят 10 детских лагерей. Ежегодно организуется 15 смен, 95% путевок предоставляются на бесплатной основе за счет средств федерального бюджета, а 5% - на коммерческой основе. В работе центра задействованы 3,3 тыс. сотрудников. С 2014 года "Артек" принял 67,8 тыс. детей, в том числе 1,9 тыс. из 62 государств.

Восстановление "Артека"

На 1 июня 2014 года, когда комплекс перешел в ведение российского Министерства образования, инфраструктура "Артека" включала более 400 строений, устаревший комплекс водо-, тепло- и электроснабжения, которые были построены в 1961-1989 г. г. Автоматизация отсутствовала, более 80 тыс. кв. м. сооружений имели полный износ, свыше 15 тыс. метров инженерных сетей являлись ветхими.

К настоящему времени восстановлена работа 9 из 10 лагерей, реконструировано 280 тыс. кв. м. различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, 6 столовых, 9 спортивных площадок и 3 теннисных корта. В конце 2018 года количество лагерей возрастет до 10. Уже начато строительство нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на одновременный прием 1000 детей, с общей площадью застройки 6,1 га. К настоящему моменту на реконструкцию и капремонт затрачено более 11 млрд рублей.

Отдых и обучение

С 2016 года в "Артеке" началась апробация новой технологии организации образовательного процесса на основе интеграции возможностей школы, допобразования и детского лагеря. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 47 вузами страны. В "Артеке" работает школа, которая в 2015 году получила лицензию на образовательную деятельность. В школе открыты цифровые лаборатории физики и химии, лаборатории робототехники и биологии. Всего реализуется более 120 образовательных программ.

Седьмая смена международного детского центра "Артек", в которой примут участие 3472 ребенка практически из всех субъектов России и из 15 стран, проходит с 20 июня до 11 июля. Она посвящена американской школьнице Саманте Смит, которая в 1983 году посетила СССР как Посол доброй воли и стала символом международной детской дипломатии. В этом году ей бы исполнилось 45 лет, но Саманта погибла в авиакатастрофе в США в возрасте 13 лет.

"Артек" хранит память о самой известной в мире артековке, которая в 1981 году обратилась к руководителю СССР с вопросами об опасениях, связанных с противостоянием Советского Союза и США, а через 2 года побывала в "Артеке".