В программу фестиваля Geek Picnic в Петербурге впервые вошли бои роботов и гонки дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Организация боев роботов и гонок дронов заставила организаторов фестиваля современных технологий, науки и искусства Geek Picnic искать для него новую площадку. Об этом рассказал ТАСС Николай Горелый, руководитель фестиваля, открывшегося в субботу в Пулковском парке.

"Фестивальная площадка в этом году вдвое больше, чем в прошлом, мы "выросли" из ЦПКиО на Елагином острове и переместились на площадку побольше. Это потребовалось для организации боев роботов и гонок дронов с трибунами и трансляцией", - сказал он.

"В этом году свои стартапы представили на фестивале уже не два, как в прошлом году (Университет ИТМО и Санкт- Петербургский государственный университет), а практически все технические вузы города", - отметил Горелый, добавив, что присоединились университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), электротехнический университет (ЛЭТИ), Политехнический университет Петра Великого: всего более 300 участников и 50 компаний-стартапов.

Мемы, лекции, мастер-классы

"Точкой сборки" фестиваля стал 5-метровый памятник мемам "Мемокуб", установленный в зоне университета ИТМО и собравший на своих поверхностях самые жизненные мемы всех времен - от кота Вжуха до экзотических экземпляров вроде шлакоблокуня. У памятника выступил изобретатель экзотического направления науки - мематики (изучение мемов), Ричард Докинз, один из самых известных в мире популяризаторов науки.

Выпускники Университета ИТМО Илья Чех и Никита Реплянский прочли лекцию об интеграции высокотехнологичных средств реабилитации и протезирования в общество, куратор академических программ компании "Яндекс" Лидия Перовская классифицировала отличия чемпионата по программированию от футбольного первенства.

А в воскресенье аспирант кафедры фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Владимир Борисов расскажет о том, как в научном сообществе происходило осмысление того, что физические законы недоступны для интуитивного понимания.

В программу мастер-классов вошли также тренинги по сборке и программированию роботов, программированию светильника-хамелеона, меняющего цвет, и азотное шоу с мгновенно замороженными в жидком азоте живыми розами, которые разбиваются вдребезги от удара.

Первый Geek Picnic прошел в 2011 году. По прогнозу Николая Горелого, в этом году фестиваль, признанный крупнейшим событием Европы в области популяризации науки и технологий, соберет до 30 тыс. посетителей, почти вдвое больше, чем в прошлом.