РПЦ считает целесообразным изучение основ церковнославянского языка в школах России

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков считает, что изучение основ церковнославянского языка необходимо для повышения общего культурного и интеллектуального уровня школьников. Такое мнение он высказал 24 июня в эфире радиостанции "Вести FM".
"Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка - просто для общего культурного уровня, даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека", - сказал он.
Волков добавил, что не все прихожане понимают язык, на котором ведется служба. "Есть люди, которые на протяжении многих лет ходят в храм и не удосуживаются узнать какие-то церковнославянские слова и выражения", - отметил он.
По словам священника, чтение Евангелия во многих церквах уже ведется на русском языке или прихожанам раздаются листки с "текущим чтением" на русском языке, однако полный перевод языка богослужения на русский язык "сейчас не стоит на повестке дня".