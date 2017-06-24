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РПЦ считает целесообразным изучение основ церковнославянского языка в школах России

Общество
24 июня, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь патриарха Кирилла отметил, что язык будет полезен для общего культурного уровня, даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков считает, что изучение основ церковнославянского языка необходимо для повышения общего культурного и интеллектуального уровня школьников. Такое мнение он высказал 24 июня в эфире радиостанции "Вести FM".

"Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка - просто для общего культурного уровня, даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека", - сказал он.

Волков добавил, что не все прихожане понимают язык, на котором ведется служба. "Есть люди, которые на протяжении многих лет ходят в храм и не удосуживаются узнать какие-то церковнославянские слова и выражения", - отметил он.

По словам священника, чтение Евангелия во многих церквах уже ведется на русском языке или прихожанам раздаются листки с "текущим чтением" на русском языке, однако полный перевод языка богослужения на русский язык "сейчас не стоит на повестке дня".

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