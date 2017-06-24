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МВД проверяет комментарии полицейского из Карелии под фото с подростками у памятника ВОВ

Общество
24 июня, 23:22 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 24, июня. /ТАСС

Ранее в социальной сети полицейский по имени Алексей назвал в комментариях подростков "дегенератами" и "моральными инвалидами"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июня. /ТАСС/. МВД по Карелии проводит проверку по факту размещения полицейским из карельского города Беломорск комментария в социальной сети под фотографией, на которой подростки находились в вызывающих позах у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Информация о его наказании не соответствует действительности, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Ранее в социальной сети полицейский по имени Алексей назвал в комментариях подростков "дегенератами" и "моральными инвалидами". После этого в СМИ появилась информация, что якобы за это он был привлечен к дисциплинарной ответственности по жалобе родительницы одного из молодых людей. Коллеги сотрудника МВД из разных городов России запустили в интернете флешмоб в поддержку полицейского из Карелии с хэштегом #Лешаправ.

"Не соответствует действительности информация, размещенная в СМИ и интернете, о наказании сотрудника полиции в Беломорске. В настоящее время в отделом МВД России по Беломорскому району только еще проводится проверка по заявлению одного из родителей подростка по факту размещения в социальной сети комментария сотрудника полиции. В ходе проверки будут объективно и всесторонне изучены материалы и по окончании принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении ведомства.

До окончания проверки говорить о ее результатах преждевременно, добавили в пресс-службе МВД по Карелии.

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