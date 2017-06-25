Рязанские путешественники будут искать следы Русской Америки на Гавайях и Аляске

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа путешественников во главе с Героем России и почетным полярником Михаилом Малаховым отправится в двухмесячную экспедицию "Эхо Русской Америки" на Гавайи и Аляску (США). С 25 июня по 20 августа они будут исследовать исторические места, связанные с покорением Русской Америки, и по итогам снимут документальный фильм, сообщил ТАСС Малахов.

"Мы отправляемся на Гавайи для того, чтобы посетить места пребывания российских мореходов начала XIX века - Крузенштерна, Лисянского, Головнина и доктора Шеффера, который практически в одиночку принял пакт о вхождении северных территорий в состав Российской империи", - пояснил он.

В течение первых дух недель экспедиции путешественники проследуют на яхтах вдоль побережья Гавайских островов, попытаются найти три крепости, построенные доктором Георгом Шеффером, нанятым россиянами для того, чтобы снискать расположение правителей Гавайев. Кроме того, путешественники надеются отыскать соотечественников. В поездку россияне возьмут с собой флаг Российско-Американской компании, который во время проведения экспедиции будет поднят над фортом Елизаветы на острове Кауаи.

После Гавайев команда перелетит на Аляску, где проведет историческую реконструкцию перехода из устья реки Нушагак до поселка Аниак на реке Кускоквим. Этот путь в период Русской Америки играл важную роль в жизнеобеспечении россиян и использовался для транспортировки грузов.

Ранее в рамках проекта "Географическое наследие России" под руководством Малахова прошло несколько экспедиций на Аляску и Шпицберген. Проект реализуется при участии Рязанского отделения Русского географического общества. В состав экспедиции войдут как российские, так и американские участники.

Русская Америка

Первыми европейцами, посетившими Аляску, в 1732 году стали русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров, в ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил". Более подробно полуостров был изучен в 1741 году второй камчатской экспедицией Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В 1784 году на остров Кадьяк прибыла экспедиция Григория Шелихова, которая положила начало освоению Русской Америки.

С 1799 по 1867 года Аляска и прилегающие к ней острова управлялась Российско-Американской компанией (РАК). В 1825-1860 годах территория Аляски была обследована и картографирована силами РАК.

Местные племена, попавшие в зависимость от компании, были обязаны составлять промысловые партии и охотиться на пушного зверя под руководством сотрудников РАК. В 1794 году на Аляску прибыли первые православные миссионеры. В 1840 году была организована Камчатская, Курильская и Алеутская епархия, в 1852 году русские владения в Америке были выделены в Новоархангельское викариатство Камчатской епархии. К 1867 году на полуострове жило около 12 тыс. православных из коренного населения.

Договор между Российской Империей и США о продаже Аляски за 7,2 млн долларов золотом был подписан в Вашингтоне 30 марта 1867 года.