Володин призвал выпускников верить в себя

САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в обращении к 27 тысячам саратовских выпускников, собравшимся на фестиваль "Роза ветров", призвал юношей и девушек верить в себя. Володин является автором идеи и инициатором праздника.

"Дорогие выпускники, сегодняшний день - один из самых главных в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой и отправляетесь во взрослую жизнь. Верьте в себя и следуйте за своей мечтой", - привели ТАСС слова Володина организаторы мероприятия.

"Праздник выпускников уже стал традиционным. Он проходит в Саратове во второй раз. Сегодня в торжествах приняли участие более 27 тысяч человек", - сообщили ТАСС в ГУ МВД по Саратовской области.

Мероприятия начались днем, несмотря на затяжной дождь, и продлятся до глубокой ночи. В эти минуты на главной площади города, Театральной, продолжается дискотека. Ранее здесь выступили Олег Майями, Эльвира Т, Марсель и группа "Серебро". Концерт завершился красочным салютом.

В рамках праздника также состоялась церемония награждения школьных учителей премией "Признание". Врио губернатора Валерий Радаев вручил десяти лучшим классным руководителям 11-х классов награды за их важный труд.