Почти 800 площадей Каира отданы верующим для молитв в праздник разговения

КАИР, 25 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Ид аль-Фитр (также известный как Ураза-байрам, Кочук-байрам или Шекер-байрам у тюркских народов; праздник, знаменующий завершение месяца поста Рамадан - прим. ТАСС) наступивший в этом году в воскресенье, - один из самых долгожданных праздников для всех мусульман. По преданию, он был установлен исламским пророком Мухаммедом после его переселения (хиджры) из Мекки в Медину в начале VII века. Ид аль-Фитр по канонам традиционного ислама считается днем спасения, вознаграждения и примирения обиженных друг на друга людей или враждующих сторон.

Почти 800 площадей для общих молитв

Главной особенностью египетской столицы в Ид аль-Фитр, который длится не менее трех дней, является то, что из Каира стараются вырваться все, у кого есть хоть какая-то возможность оказаться вне города: либо на море - Красном или Средиземном, либо в расположенном относительно неподалеку оазисе Эль-Файюм или на горьких озерах близ Исмаилии. Еще за несколько дней до официального начала праздника на каирских улицах становится непривычно мало машин, все они вереницей вытягиваются в северном и восточном направлениях, часами пробиваясь из центра на окраины и дальше - к морю. В Ид аль-Фитр мечты египетского Министерства туризма становятся явью: на несколько праздничных дней и ночей номера всех гостиниц и шале в туристических комплексах Шарм-эш-Шейха, Хургады, Айн-Сохны, Александрии и Мерса-Матруха заняты практически на 100%.

Но и тех миллионов каирцев, кто по разным причинам остался в выходные дни в столице, хватает для того, чтобы в воскресенье заполнить все имеющиеся пространство, где только можно организовать общую праздничную молитву, знаменующую окончание священного поста в месяц Рамадан. Как сообщили городские власти, в Ид аль-Фитр в провинции Каир официально выделено для проведения намаза 411 площадей, в провинции Гиза - более 370. Впервые за всю историю проведения праздничных молитв в общественных местах на каждую площадь будут выделены два хатыба (мусульманский богослов, непосредственно ведущий молитву) - основной и "резервный".

Как рассказали корреспонденту ТАСС в управлении мусульманского университета "Аль-Азхар" ("Машьихат Аль-Азхар"), только два хатыба, утвержденные совместно с египетским Министерством вакуфов (религиозных дел и собственности) имеют право проводить намаз на официально выделенных муниципальных площадках. Никто другой, пусть даже самый уважаемый в районе старейшина, не сможет обратиться к верующим во время праздничной молитвы. Более того, каждому утвержденному рекомендовано строго придерживаться схемы выступления, представленной министерством.

"Это не обязательная речь, которую нужно читать по бумажке, - пояснили в "Аль-Азхар", - но придерживаться основных положений и пунктов, обозначенных в заверенном тексте, должен будет каждый хатыб, выступающий перед людьми на каирских площадях".

Без отдыха полиция и мусорщики

В Ид аль-Фитр развлекаются все, без отдыха в Каире остаются только полицейские и мусорщики. Особым распоряжением МВД у всех сотрудников полиции отменены отпуска, выходные и увольнительные. Главная забота полицейских в эти дни не столько вылавливать рецидивистов, сколько не допустить массовой толчеи в местах скопления египтян, следить за общественным порядком и, как объяснили в каирском Управлении безопасности, предупредить возможные провокации, если такие будут выявлены. С вечера субботы на главных улицах столицы, ведущих к центральной площади Тахрир, уже стали появляться наряды полиции, усиленные спецназом МВД, корреспондент ТАСС также обратил внимание, что на некоторых перекрестках размещаются бронетранспортеры и спецтехника, обычно предназначенная для рассеивания групп агрессивно настроенных людей.

По заведенной традиции, после торжественной утренней молитвы сотни тысяч каирцев ринутся в парки и кафе, расположенные по берегам реки Нил, чтобы после поста в месяц Рамадан открыто и с чистой совестью разговеться. В эти часы люди заполоняют не только дворы, скверы и участки, прилегающие к домам, на которых еще растет трава, но и клумбы, и островки грунта под деревьями, посаженными посреди тротуаров. А совсем нерасторопным семьям придется устраиваться на праздничный обед и на разделительных полосах автострад, где высажены декоративные пальмы и фикусы. О народных ресторанах и маленьких прибрежных забегаловках говорить не приходится: на протяжении нескольких ближайших дней и ночей там будет много посетителей.

В связи с праздничными гуляньями аврал объявлен и в каирских службах коммунального хозяйства. Уборщикам и дворникам, также как и полицейским, приказано день и ночь следить за чистотой. В городе организованы специальные мобильные бригады мусорщиков, которые будут круглосуточно, в три смены, разгребать, убирать, подметать и восстанавливать все, что еще останется после массового отдыха в выходные дни по случаю праздника разговения.

"10 женских заповедей"

В праздничные дни в режиме чрезвычайной ситуации приходится действовать и особым группам полиции, сформированным исключительно из женщин. В их задачи входит помощь египтянкам, оказавшимся в затруднительной ситуации в местах скопления людей. Мужчины в ходе празднования нередко решаются пофлиртовать с незнакомыми женщинами. Сама затея, конечно же, не наказуема, но участившиеся в последние годы в Египте случаи откровенного оскорбления и сексуального домогательства по отношению к девушкам, особенно со стороны молодежи и подростков, это уже совсем иная статья, и чаще всего - уголовная.

По словам сержанта женского отряда каирской полиции, которая представилась корреспонденту ТАСС Амирой, в праздники для ее подразделения "наступает самая жаркая пора". "Мы патрулируем парки и центральные улицы, иногда одного нашего появления достаточно, чтобы предотвратить хулиганские выходки", - говорит сержант. Вместе с тем, по ее словам, подобные отряды даже в Каире "слишком малочисленны, чтобы уследить за всеми безобразиями, которые позволяют себе распоясавшиеся хамы, особенно подростки, приезжающие в эти дни из провинции в столицу, чтобы словом или действием оскорбить незнакомую девушку или женщину". Причин такого поведения немало, но главные, как считает Амира, это - "отсутствие равноправного воспитания в семье и низкий уровень образования египетских подростков".

Чтобы предупредить нападки со стороны некоторых египтян городское полицейское управление перед Ид аль-Фитром выпустило "Памятку по безопасности", предназначенную для представительниц слабого пола. В ней содержится 10 рекомендаций, или, как их уже называют в Каире, "10 женских заповедей", как предотвратить проявление насилия, главным образом сексуального характера, по отношению к девушкам и женщинам. В частности, указывается в памятке, нужно "стараться избегать появления в особо людных местах, держаться девушкам группами, в такси занимать место за водителем, чтобы не стать объектом домогательства с его стороны, и, конечно же, не выходить на улицы в привлекающей внимание, яркой одежде". Кроме того, "в общественном транспорте или очередях придерживаться мест, специально выделенных или установленных для женского пола".

В случае проявлений агрессии девушкам рекомендуется громко звать на помощь, а также сразу же, не стесняясь, обращаться в полицию. Особым пунктом выделено наставление, что в случае нападения, "нужно силой оказывать сопротивление, и никак не показывать преступнику, что женщина - хрупкое и слабое создание".

В памятке приведены и телефоны, по которым любая пострадавшая может обратиться для оказания срочной помощи. Сержант Амина, впрочем, надеется, что в эти праздничные дни телефон доверия будет молчать или, "по крайней мере тревожные звонки будут раздаваться крайне редко".

Дискотека на Ниле

В этом году мусульманский пост начался 27 мая, а завершился лунный месяц Рамадан в ночь с 24 на 25 июня по григорианскому календарю. В течение Рамадана мусульманам (за определенными исключениями) в светлое время суток нельзя, в частности, ни есть, ни пить и ни курить. На этот период в 2017 году выпали несколько самых длинных световых дней, поэтому нынешний пост считается достаточно суровым, но, как считают исламские богословы, именно это и дало возможность верующим проверить истинность помыслов и время для очищения, в первую очередь - духовного, в чем и заключается основная идея поста в месяц Рамадан.

Популярная каирская радиостанция, чтобы поддержать верующих, регулярно передавала вдохновлявшую слушателей фразу: "Если вы с трудом переносите пост в Рамадан, благодарите Аллаха, что вы живете в Египте, а не в Исландии". Если в Каире мусульмане держали дневной пост около 16 часов, то правоверным, оказавшимся в этот период в скандинавских странах, приходилось поститься по 21 часу в сутки.

В предстоящие три дня Ид аль-Фитра каждый житель Каира, помимо молитвы и праздничного обеда, должен, по давно заведенному ритуалу, обязательно проехаться по Нилу в небольшой лодочке - фелюке. Все кораблики, которые десятками снуют вдоль берегов реки в центральной части города, увешаны разноцветными фонариками, и на каждом - своя музыкальная программа с обязательным включением самых популярных арабских песен. С вечера до раннего утра Нил превращается в массовую дискотеку со светомузыкой от разноцветных фелюк.