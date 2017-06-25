Внук Чкалова: через 20 лет рассекретят документы, которые прольют свет на гибель летчика

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Документы, которые могут пролить свет на гибель летчика Валерия Чкалова, будут рассекречены через 20 лет. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал в воскресенье внук авиатора, которого также зовут Валерий Чкалов.

Гибель - неслучайна

"В нашей семье склоняются к той версии, что гибель Чкалова была неслучайной, - заметил он. - На основании поднятых в архивах документов, которые тщательно изучала моя тетя - Валерия Валерьевна (старшая дочь Чкалова - прим. ТАСС), мы пришли к выводу, что Валерий Павлович погиб не случайно. Я лично читал архивы, которые косвенно об этом говорят".

"В настоящее время ни доказать, ни опровергнуть эту легенду пока невозможно, - с сожалением отметил внук летчика. - Но в конце 30-х годов прошлого века на 100 лет вперед были засекречены многие документы, которые возможно будет посмотреть уже в 2037-2039 годах, и тогда мы, может быть, и узнаем истинную правду".

Народная дипломатия

В субботу внук летчика присутствовал на торжественной церемонии в американском городе Ванкувер (штат Вашингтон), посвященной 80-летию первого беспосадочного перелета из Москвы в США, который 18-20 июня 1937 года совершил экипаж советских авиаторов под руководством Валерия Чкалова. По словам собеседника агентства, семья летчика ежегодно приезжает в эти дни в США, чтобы возложить цветы к монументу на месте посадки самолета АНТ-25.

"В 1975 году американцы по собственной инициативе установили этот памятник, - напомнил Чкалов. - Причем, что называется, "пустили шапку по кругу" - деньги давали многие бизнесмены штатов Вашингтон, Калифорния и Орегон. Они "скинулись" и установили Чкаловский монумент - сначала перед взлетно-посадочной полосой, а затем, когда дорога расширилась, его перенесли на поле, где фактически и стоял самолет АНТ-25".

По словам внука пилота, начиная с 1975 года в Ванкувер постоянно летал его отец, сын пилота - Игорь Валерьевич, а позже эту традицию поддержали ближайшие родственники. Они принимают участие в памятных мероприятиях, возлагают цветы, отдают тем самым дань памяти экипажу, истории. "Мы чтим внимание простых американцев, которые уважают и хранят память об историческом событии тех лет, - добавил Чкалов. - Каждый год в эти дни обязательно кто-нибудь из нас прилетает в Ванкувер и прерывать традицию мы не имеем права".

Гражданский костюм в обмен на летную форму

По его словам, в последние годы семья Чкалова передала в Музей авиации Пирсон Филд, где хранятся экспонаты, связанные с перелетом, многие артефакты, фотографии, личные вещи авиаторов. В частности, в дар музея передана рубашка Чкалова, история появления которой довольно необычна.

"Дело в том, что экипаж прибыл в США в летных костюмах и унтах - ни пиджаков, ни галстуков для приемов и встреч у них с собой не было, - рассказал Валерий Чкалов. - В срочном порядке, буквально, за несколько часов ночью костюмы и рубашки для них сшили мастера магазина из соседнего города Портленд (штат Орегон). Они привезли их утром, прямо на летчиках подогнали и передали бесплатно, но с одним условием - выставить в качестве рекламы летные костюмы экипажа в витрине своего магазина. Вот рубашку, сшитую теми мастерами, мы и передали в музей".

В целом, как рассказал внук летчика, в семье Чкаловых очень трепетно относятся к памяти деда. "Мы всегда собираемся вместе - в день его рождения, 2 февраля, в день смерти, 15 декабря, ездим на его родину, в Чкаловск, - отметил он. - Мой старший сын Игорь также очень многое делает - поддерживает традиции, хранит память и продолжает изучать жизнь своего прадеда".

У Валерия Чкалова, который погиб в возрасте 34 лет 15 декабря 1938 года при испытательном полете нового истребителя, было трое детей: сын Игорь и двое дочерей - Валерия и Ольга.