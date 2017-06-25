Мусульмане РФ окажут гуманитарную помощь мирным жителям Сирии

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УФА, 25 июня. /ТАСС/. Мусульманская община Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России окажет гуманитарную помощь мирным жителям Сирии, пострадавшим в ходе гражданской войне. Об этом сообщил верховный муфтий России Талгат Таджуддин в ходе проповеди по случаю праздника Ураза-байрам в Уфе.
"В этом году общины и приходы Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России решили приобщить свои пожертвования к гуманитарной помощи религиозных центров традиционных конфессий России мирным жителям Сирии, пострадавшим от ужасов гражданской войны", - сказал он.
Он выразил надежду, что духовные управления мусульман и других регионов поддержат эту инициативу. "Делиться тем, чем бог послал из щедрот своих со страждущими и нуждающимися, и есть настоящая богобоязненность и благочестие, то есть жизнь согласно божьему мироустройству", - добавил муфтий.
Таджуддин подчеркнул, что Россия "оказывает действенную помощь братскому народу Сирии в отражении агрессии международного терроризма, восстановлении мира и доверия на этой многострадальной земле". "Многие страны и народы мира, и прежде всего, исламского мира, начинают понимать необходимость совместных действий и сотрудничества в отпоре международному терроризму", - сказал верховный муфтий.
Таджуддин поздравил верующих мусульман страны с праздником Ураза-байрам. "Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни в добром здравии, чистоте веры и искреннем соблюдении божественных устоев жизни", - сказал он.
Муфтий пожелал мира, милостей и благостей Всевышнего, искренней веры, доброй надежды и деяний в Ураза-Байрам. Он отметил, что по традиции каждый мусульманин должен раздавать милостыню всем нуждающимся.
"По завершении благословенного Рамазана каждый мусульманин должен раздать фитра-садака, то есть очистительную милостыню, равную как минимум дневному пропитанию человека, даже тому, кто не соблюдает пост, даже с ребенка, который родится в день праздника Ураза-байрам. А состоятельные люди, которым обязателен закят (обязательный годовой налог в пользу бедных - прим. ТАСС), должны раздать из него 1/40 часть бедным, неимущим и сиротам", - заключил муфтий.
Ураза-байрам, или праздник разговения, - один из двух главных религиозных праздников мусульман. В этот день заканчивается пост, который они соблюдают на протяжении священного месяца Рамазан.