СМИ: президент Сирии совершил праздничную молитву в мечети Ан-Нури в городе Хама

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад совершил в воскресенье молитву в мечети Ан-Нури в городе Хама по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, в праздничной молитве также приняли участие министр по делам вакуфов Мухаммед Абдель Саттар ас-Сайед , верховный муфтий республики, шейх Ахмед Бадреддин Хассун, губернатор города Хама и большое число верующих.

Мусульмане всего мира в воскресенье празднуют Ураза-байрам, знаменующий собой окончание священного месяца Рамадан. Дата праздника ежегодно приходится на разные числа, так как лунный исламский календарь и традиционный григорианский не совпадают. Традиционно Ураза-байрам отмечается три календарных дня.