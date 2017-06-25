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СМИ: президент Сирии совершил праздничную молитву в мечети Ан-Нури в городе Хама

Общество
25 июня, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В праздничной молитве также приняли участие министр по делам вакуфов Мухаммед Абдель Саттар ас-Сайед , верховный муфтий республики, шейх Ахмед Бадреддин Хассун и губернатор города Хама

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад совершил в воскресенье молитву в мечети Ан-Нури в городе Хама по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, в праздничной молитве также приняли участие министр по делам вакуфов Мухаммед Абдель Саттар ас-Сайед , верховный муфтий республики, шейх Ахмед Бадреддин Хассун, губернатор города Хама и большое число верующих.

Мусульмане всего мира в воскресенье празднуют Ураза-байрам, знаменующий собой окончание священного месяца Рамадан. Дата праздника ежегодно приходится на разные числа, так как лунный исламский календарь и традиционный григорианский не совпадают. Традиционно Ураза-байрам отмечается три календарных дня. 

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