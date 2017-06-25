Старинная мечеть открыта после реконструкции в Крыму в день Ураза-байрама

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Старинную мечеть 1703 года постройки торжественно открыли в селе Черемисовка в Крыму, после проведенной трехлетней реконструкции, в день праздника Ораза-байрам (Ураза-байрам), сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

"В селе Копюрликой (Черемисовка) Белогорского района состоялось торжественное открытие исторической мечети после реконструкции, возрожденной силами народа. Этого события жители села ждали очень давно", - говорится в сообщении.

Как заявил на открытии один из инициаторов возрождения мечети Расим Керимов, он на протяжении многих лет мечтал возродить древнюю мечеть. "Конечно, еще много предстоит сделать: облагородить территорию, сделать дорожки, ограду, посадить цветы, но главное уже сделано - мечеть открыла свои двери и здесь звучат слова молитв", - приводятся в сообщении слова Керимова.

Мечеть Копюрликой-Джами была построена в 1703 году. В советское время мечеть превратили в склад для зерна, был снесен ее купол. Долгие годы мечеть находилась в аварийном состоянии. Реконструкция началась в 2014 году.

Восстановления мечети ожидали не только мусульмане Черемисовки. Теперь мечеть будет объединять верующих четырех окрестных сел - Поворотное (Айлянма), Горлинка (Бий- Эли), Красная Слобода (Соллар).

Коллективный намаз

В Симферополе на территории Дворца культуры профсоюзов, в воскресенье на рассвете был совершен коллективный намаз, в котором приняло участие более двух тысяч человек. На молитву съехались верующие из всех регионов Крыма. Духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев прочитал проповедь.

В своей речи муфтий призвал мусульман к миру и единению, уважению и почтению старших, укреплению веры. Муфтий Крыма выразил надежду, что совсем скоро праздничные намазы будут проводиться в Соборной мечети, строительство которой продолжается. Соборная мечеть станет самой большой не только в Крыму но и на юге России.

Согласно проекту, мечеть будет включать две части: основное здание с куполом и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Общая площадь Соборной мечети составит 5,7 тыс. кв. м, а общая вместимость - 2,6 тыс. человек. Сдать мечеть планируют в июне 2019 года.

История праздника

Согласно преданиям, праздник был установлен самим основателем ислама - пророком Мухаммедом в 624 году. С тех пор умма, то есть всемирная община верующих, ежегодно отмечает этот день.

Ораза-байрам важен в мусульманском мире, потому что от него исчисляется дата самого главного исламского праздника - Курбан-байрама. Ораза-байрам называют также малым праздником, а Курбан-байрам - большим или праздником жертвоприношения.

Традиционно Ураза-байрам отмечается три календарных дня. Накануне мусульмане наводят порядок в своих домах. Потом женщины приступают к приготовлению всевозможных традиционных для той или иной местности праздничных блюд. А затем представители самого младшего поколения семьи угощают этой едой родственников и соседей.

В Крыму 26 июня (второй день Ораза-байрама), будет выходным днем для всех жителей республики.