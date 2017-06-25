Около 40 тыс. мусульман встретили в Петербурге Ураза-байрам под дождем у Соборной мечети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Зонты всех цветов, полиэтиленовая пленка, рулоны утеплителя и дождевики стали в Петербурге антуражем Ураза-байрама - одного из главных мусульманских праздников, который отмечается в воскресенье в честь окончания поста, длившегося месяц. Как рассказали корреспонденту ТАСС служащие Соборной мечети, отметить праздник сюда пришли около 40 тысяч человек.

Очередь под дождем

Около 06:00 мск: со всех сторон к Соборной мечети у метро "Горьковская" идут группы мужчин по 7-10 человек. Все с пакетами и свертками. Это не только молельные коврики, но и рулоны полиэтилена, упаковки от стройматериалов: всю ночь и утро в Петербурге идет дождь, поэтому в ход идут все подручные средства защиты от него.

От мечети в сторону Каменноостровского проспекта выстроилась линия прихожан, развернувших над головами 30-метровый рулон теплоизоляции.

Распорядители праздника в желтых фосфоресцирующих жилетках с рациями оценивают число пришедших: "Тысяч 40, не больше. Второй год на праздник Ураза-байрам идет дождь", - говорит один из них. Второй кивает: "Сто тысяч - это когда народ стоит плотной стеной прямо до метро и памятника Горькому. А сегодня там только отдельные группки".

Увидеть происходящее с верхней точки можно с минарета. Двести ступенек по узкой винтовой лестнице, запах отсыревшего свежего бетона, розетки, проводка для ночной подсветки и сильная влажность: все окна запотели.

"Сырость очень сильная, КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) в курсе. Нужна принудительная вентиляция. На следующей неделе будет работать комиссия, чтобы определить, как ее вписать в исторический памятник. Возможно, придется вставлять вентиляторы в стекла", - говорит настоятель мечети - председатель Духовного управления мусульман Санкт- Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль Панчеев.

Русский и арабский

В семь утра начинается праздничное богослужение. Сначала читают Коран на арабском, затем муфтий произносит проповедь на двух языках - на русском и арабском. В 70-е годы использовали русский и татарский, так как большинство прихожан были татарами, в 90-е годы добавили арабский, так как пошла большая волна миграции с Кавказа, сейчас остановились на русском и арабском. "Читать проповедь на трех языках не очень удобно: один кусок речи сильно отделен от следующего и теряется нить восприятия", - поясняет муфтий.

Спустя двадцать минут начинается праздничный намаз. Если проповедь люди на улице слушали стоя, то теперь расстелили коврики. Некоторые разложили под них большие куски полиэтилена на 10-20 человек.

На территорию, прилегающую к мечети, слова проповеди доносятся через звукоусилители. На вопрос корреспондента ТАСС: "Как слышно, все ли понятно?" только стоявшие поближе отвечают: "Нормально". Те, кто расположился по другую сторону Каменностровского проспекта, в Александровском саду, признают, что "отчетливо расслышали только часть проповеди и намаза". Внутри минарета можно разобрать лишь отдельные слова.

В 08:00 звучат заключительные суры Корана. Все, можно расходиться. Муфтий выходит из мечети, снимает радиомикрофоны.

"Дождь и белые ночи, когда верующий должен обходиться 21 час в сутки без еды и воды - это дополнительное испытание. Я пожелал сегодня на проповеди всем собравшимся, чтобы мы сохранили на оставшиеся 11 месяцев ту силу духа, которую набрали во время Рамадана благодаря жестким ограничениям поста", - говорит он.

Ни машин, ни других прохожих на улицах еще почти нет, только верующие идут по проспектам, набережным, мостам в разные стороны от мечети. Дома их ждет праздничный стол, хотя многие уже перекусили перед праздничным богослужением. В отличие от праздника жертвоприношения Курбан-байрам, когда есть можно только после праздничного намаза, сегодня это разрешено начиная с полуночи.