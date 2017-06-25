Дождь и шквалистый ветер не помешали отметить Ураза-байрам в Башкирии

УФА, 25 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Сильный дождь и ветер до 22 м/с не помешали мусульманам Башкирии отметить Ураза-байрам. Во всех мечетях республики в воскресенье совершены коллективные молитвы, передает корреспондент ТАСС.

В соборную мечеть Уфы Ляля-Тюльпан утром пришли тысячи людей, чтобы послушать проповедь верховного муфтия России Талгата Таджуддина. Затем празднование переместилось к площади около уфимского Конгресс-холла, где выстроилась очередь из желающих отведать плов.

"На площади уфимского амфитеатра собралось немало уфимцев и гостей столицы. Для них выступали звезды башкирской и татарской эстрады, работала фотовыставка и ярмарка. И, конечно, желающие могли отведать плов, приготовленный по традиционным рецептам Востока", - рассказали в пресс-службе мэрии города.

В воскресенье в республике объявлено штормовое предупреждение. По данным Башгидромета, в Уфе ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

На данный момент во всех семи районах столицы Башкирии зафиксированы случаи падения веток и деревьев на автомобили, а на одном из перекрестков обрушился светофор. Пострадавших нет.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что "мусульмане республики, опираясь на многовековые религиозные и культурные традиции, широко отмечают Ураза-байрам". "Этот праздник побуждает творить добро, принимать гостей, дарить подарки, помогать нуждающимся. Такие поступки одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий", - сказал он в обращении к верующим.

Ураза-байрам или праздник разговения - один из двух главных религиозных праздников мусульман. В этот день заканчивается пост, который люди соблюдают на протяжении священного месяца Рамазан.