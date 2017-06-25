Голикова: число живущих за чертой бедности в РФ в начале 2017 года сократилось почти на 7%

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Число людей, живущих за чертой бедности в России, в первом квартале этого года составило 22 млн - на 1,4 млн меньше, чем первом квартале 2016 года. Об этом сообщила 25 июня глава Счетной палаты Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".
"Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, - это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал - это 22 миллиона человек", - сказала она.
Голикова отметила, что в 2017 году этот показатель снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года. "Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра", - заключила она.