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Голикова: число живущих за чертой бедности в РФ в начале 2017 года сократилось почти на 7%

Общество
25 июня, 16:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, июня. /ТАСС

Таким образом, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам первого квартала этого года составило 22 млн человек

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Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Число людей, живущих за чертой бедности в России, в первом квартале этого года составило 22 млн - на 1,4 млн меньше, чем первом квартале 2016 года. Об этом сообщила 25 июня глава Счетной палаты Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, - это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал - это 22 миллиона человек", - сказала она.

Голикова отметила, что в 2017 году этот показатель снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года. "Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра", - заключила она.

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