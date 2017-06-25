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На фестивале Geek Picnic в Петербурге состоялась премьера нейротеатра

Общество
25 июня, 19:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Медиахудожник Юрий Дидевич создал новую форму театрального искусства в сотрудничестве с танцевальным коллективом STAGE DFT и Высшей школой светового дизайна Университета ИТМО

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Первый выход к публике участников нейротеатра, основанного на считывании эмоций актеров с помощью нейроинтерфейсов и их передаче в зал с помощью света, цвета, музыки, ритма, состоялся в Петербурге в рамках фестиваля Geek Picnic, передает корреспондент ТАСС.

Медиахудожник Юрий Дидевич создал новую форму театрального искусства в сотрудничестве с танцевальным коллективом STAGE DFT и Высшей школой светового дизайна Университета ИТМО.

"По отношению к драматическому театру мы находимся в параллельной реальности. Мы не играем, а строим новую реальность", - сказал он корреспонденту ТАСС. Если актеры драматического театра используют определенные приемы для изображения чувств, которые они хотят передать зрителю, то нейротеатр передает реальные чувства реальных людей на сцене, отметил художник.

"Ученые создают для нас устройства, считывающие нервные импульсы, и программы для их воплощения с помощью света, цвета, музыки и ритма. Остальное во власти исполнителей", - сказал он.

В основе спектакля - разработки ученых

В основе нейротеатра - изучение процессов биоэлектрогенеза - процесса генерации электроэнергии живыми существами. Одним из таких процессов является нервный импульс, который постоянно генерирует человеческий мозг. В обычной жизни действие электрических импульсов проявляются в виде набора ощущений - зрительных, осязательных, обонятельных. Если научиться фиксировать и расшифровывать эти импульсы, то можно представить их с помощью театральных выразительных средств.

Проект является одним из примеров набирающего в мире популярность течения Art&Science, соединения науки и искусства.

"Идея попытаться заглянуть в эмоциональное состояние актера и передать его зрителям напрямую из мозга исполнителя возникла еще в начале XX века", - пояснил Дидевич. Второй подъем интереса к этой теме, по его словам, обозначился в середине 60-х годов XX века и продолжался до начала 80-х. Следующая волна возникла в 2000-х годах, четвертая наблюдается сейчас. "Каждый раз всплеск интереса к теме вызывают новые достижения нейротехнологов", - отметил он.

Фестиваль современных технологий, науки и искусства Geek Picnic существует с 2011 года. В 2016 году он собрал около 18 тысяч посетителей, в этом году площадка увеличена вдвое и ожидается двукратный рост посещаемости.

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